快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

柯文哲家鄉車隊掃街拜票 71歲老翁舉牌挺：新竹的驕傲

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉車隊掃街拜票，出發前和支持者擊掌。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉車隊掃街拜票，出發前和支持者擊掌。記者張裕珍／攝影

下周六13日就是總統立委大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油，現場支持者不乏青壯年，還有長輩到場支持，1名71歲老翁騎車前來、舉牌力挺柯文哲「台灣的選哲、新竹的驕傲」，強調只有柯文哲能夠改變台灣。

柯文哲選戰最後衝刺，今天早上安排到新竹縣市車隊掃街，下午轉往桃園市拜票，晚上6點又將到新竹市後站夜市拜票，最後將到竹北市水圳森林公園出席「民眾開講」。

今天早上8點半，柯文哲從竹北出發車隊掃街，原本表定10點抵達柯美蘭在竹市的競選總部稍作休息，但行程延誤，直到10點半才現身，接著進入競選總部內稍作休息，停留半小時才再度出發。競總外則已陸續湧入支持者等候「阿北」，預估近百人到場。

柯文哲約11點和柯美蘭一起步出競選總部，立刻受到支持者熱烈歡迎，紛紛和阿北擊掌打氣，現場也高喊「義無反顧拚一次」、「台灣的選擇柯文哲、唯一的選擇柯文哲、新竹的選擇柯美蘭」等競選口號，包含對街甚至是大樓陽台都有民眾揮手打氣。

柯文哲被媒體問到跟妹妹柯美蘭聊了什麼，柯文哲說，「在聊爸爸，不准他騎腳踏車了」，指前天柯文哲爸爸跌倒一事。接著柯文哲拿起麥克風向支持者表示，希望大家支持兄妹，妹妹柯美蘭是最好的立委人選，「好人才才敢跟人推薦，不好不敢推。」

柯文哲說，妹妹做事很認真，這是他們家的文化，並強調「認真是一種文化」，重點不是政策政見，而是重點是執行力。他也向現場不少年輕人喊話說，選戰剩沒幾天了要繼續執行五五計畫，希望年輕人回家說服爸媽、阿公阿嬤、外公外婆支持民眾黨。

柯文哲今天回家鄉車隊掃街，雖然是平日上班時間，但仍吸引不少民眾來到柯美蘭競選總部表達支持，有人手繪小草圖樣寫下「萬眾1心」，也有老年人舉著自製牌面力挺柯文哲。該名7旬老翁向本報表示，「只有柯文哲能夠改變」，自己已經71歲了，很認同柯的理念，一路追蹤柯文哲消息，待會也要騎車轉往延平路，繼續為柯加油打氣。

民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，不少年輕支持者到場加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，不少年輕支持者到場加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉車隊掃街拜票，71歲的老翁也騎車前來、舉牌力挺柯文哲「台灣的選哲、新竹的驕傲」。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉車隊掃街拜票，71歲的老翁也騎車前來、舉牌力挺柯文哲「台灣的選哲、新竹的驕傲」。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影

柯文哲 柯美蘭 新竹

延伸閱讀

連兩天車掃要柯粉站出來 柯文哲黃金周也要決戰中台灣

柯文哲批副手失格 趙少康：侯康一條心 挑撥不會成

柯文哲稱藍營造勢動員2千遊覽車 趙少康駁：語無倫次

趙少康邀討論行政院長 柯文哲批為鋪陳棄保

相關新聞

查反滲透法案爭議多 政府執法「正當程序」談假的？

總統與立委選戰投票倒數9天，朝野黨派短兵相接，花招盡出。境外勢力、共諜滲透、外力介選等說法甚囂塵上，夾雜各黨派選舉造勢、借題發揮，真假難辨、讓人眼花撩亂。近來有外媒報導中共威逼五月天輸誠，以及綠委私密影片遭揭露，都被綠營說成境外網軍操作、中國介選。民進黨奧步一用再用，連中共都看不下去，國台辦立馬回批民進黨習慣性栽贓甩鍋，企圖借造謠炒作大陸介選來掩蓋醜行，睿智的選民應不難看穿民進黨這種選戰伎倆。

查介選歧視新住民？ 政院：簡報造成誤會 當下已調整

法務部上周在行政院會報告五大境外勢力新興介選模式，報告中將新住民列入首位的部分遭桃園市副市長蘇俊賓提醒，雖然法務部會中已...

柯文哲家鄉車隊掃街拜票 71歲老翁舉牌挺：新竹的驕傲

下周六13日就是總統立委大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體...

林右昌：政院核定25億經費 全面提升員警執勤安全

內政部長林右昌今天說，為保障警察執法的安全，行政院已核定新台幣25億餘元經費，透過添購非致命性武器、員警應勤防護裝備，及...

竹縣立委之爭成藍縣長前哨戰 綠推新人暗藏布局測試？

客家大本營新竹縣，被視為傳統藍營鐵票倉，國民黨新竹縣長楊文科尚未傳出培養接任的人選，這次立委選舉一、二選區派出前立委徐欣瑩、現任立委林思銘角逐，選後牽動藍軍縣長布局。而民進黨雖推新人迎戰立委，卻隱藏著長遠戰略規畫，以縣黨部主委鄭朝方為首的綠營，將竹北視為灘頭堡，對藍營地方拔樁、滲透各鄉鎮，這場立委之爭，被視為新竹縣長的前哨戰，逐步打破民進黨在客家選區艱困的局面。

【專家之眼】圖利廠商：舊換新補助牴觸憲法平等權

去年新車市場銷售驚人，汽車達47.7萬台，年增11%，創18年來新高；機車也衝破87萬輛、年增18.61％，達三年來新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。