柯文哲家鄉車隊掃街拜票 71歲老翁舉牌挺：新竹的驕傲

下周六13日就是總統立委大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油，現場支持者不乏青壯年，還有長輩到場支持，1名71歲老翁騎車前來、舉牌力挺柯文哲「台灣的選哲、新竹的驕傲」，強調只有柯文哲能夠改變台灣。

柯文哲選戰最後衝刺，今天早上安排到新竹縣市車隊掃街，下午轉往桃園市拜票，晚上6點又將到新竹市後站夜市拜票，最後將到竹北市水圳森林公園出席「民眾開講」。

今天早上8點半，柯文哲從竹北出發車隊掃街，原本表定10點抵達柯美蘭在竹市的競選總部稍作休息，但行程延誤，直到10點半才現身，接著進入競選總部內稍作休息，停留半小時才再度出發。競總外則已陸續湧入支持者等候「阿北」，預估近百人到場。

柯文哲約11點和柯美蘭一起步出競選總部，立刻受到支持者熱烈歡迎，紛紛和阿北擊掌打氣，現場也高喊「義無反顧拚一次」、「台灣的選擇柯文哲、唯一的選擇柯文哲、新竹的選擇柯美蘭」等競選口號，包含對街甚至是大樓陽台都有民眾揮手打氣。

柯文哲被媒體問到跟妹妹柯美蘭聊了什麼，柯文哲說，「在聊爸爸，不准他騎腳踏車了」，指前天柯文哲爸爸跌倒一事。接著柯文哲拿起麥克風向支持者表示，希望大家支持兄妹，妹妹柯美蘭是最好的立委人選，「好人才才敢跟人推薦，不好不敢推。」

柯文哲說，妹妹做事很認真，這是他們家的文化，並強調「認真是一種文化」，重點不是政策政見，而是重點是執行力。他也向現場不少年輕人喊話說，選戰剩沒幾天了要繼續執行五五計畫，希望年輕人回家說服爸媽、阿公阿嬤、外公外婆支持民眾黨。

柯文哲今天回家鄉車隊掃街，雖然是平日上班時間，但仍吸引不少民眾來到柯美蘭競選總部表達支持，有人手繪小草圖樣寫下「萬眾1心」，也有老年人舉著自製牌面力挺柯文哲。該名7旬老翁向本報表示，「只有柯文哲能夠改變」，自己已經71歲了，很認同柯的理念，一路追蹤柯文哲消息，待會也要騎車轉往延平路，繼續為柯加油打氣。 民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，不少年輕支持者到場加油。記者張裕珍／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉車隊掃街拜票，71歲的老翁也騎車前來、舉牌力挺柯文哲「台灣的選哲、新竹的驕傲」。記者張裕珍／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體車隊掃街拜票，出發前吸引百人到場吶喊加油。記者張裕珍／攝影

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