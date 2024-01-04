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綠營質疑辭中廣卻擁股權 趙少康搬郭台銘、張忠謀回擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康到市場陪同鍾小平拜票掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨副總統候選人趙少康到市場陪同鍾小平拜票掃街。記者邱書昱／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今陪同黨北市立委候選人鍾小平掃街，針對民進黨批他辭去中廣董事長，但仍持有股權一事。趙少康反批綠營毫無法治觀念，搬出郭台銘辭鴻海董座、張忠謀辭台積電董座，但兩人仍有該公司股份，「公司所有權、經營權應該分清楚；股份是我的投資。」

趙少康表示，黨產會還說中廣要陪77億元，「我現在要背77億元債務，雖然法院還沒判定；說當時李登輝、劉泰英賣給帝寶，現在每天講要賠77億，把我通通賣了，中廣現在資產加起來也不會有77億元。」

趙少康講到激動處，自己也補充回應民進黨立委林楚茵批他將中廣當作自己競選辦公室「是左手收右手進」。他說，完全沒有法治觀念，個人和法人完全不一樣，「反過來問，假如我把中廣錢放到我自己口袋，是不是左口袋到右口袋？我犯法啦！我侵佔、背信要抓去關。」

他說，難道不知道中廣的資產戶是民進黨黨產會在管、在控制，是單獨戶頭，不是他在管，民進黨每天胡言亂語，難怪把台灣搞成這樣。

趙少康也批賴清德不處理房地產，不懂為什麼不處理、打死不處理，「我中廣都辭了，你在哪看不到啊，你捐給誰難道選前最後一天拿出來，那作秀不好看。」

此外，針對中廣離職程序，他強調，那是中廣事情，NCC都打電話去關切，該做的都做了。

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