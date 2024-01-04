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民進黨：凱旋苑未依法公安申報 侯友宜只顧收租

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金，不顧學生住宿安危。圖／民進黨提供
民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金，不顧學生住宿安危。圖／民進黨提供

民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金，不顧學生住宿安危。

張志豪表示，2011年又昱公司簽約將大群館出租給文化大學作為學生宿舍 ，至2017年做最後一次的公安申報。同年11月新北市中和大火釀重大傷亡，時任新北副市長的侯友宜宣示，將加強清查隔間套房的清樓專案稱查有不法即嚴懲，更聲稱「請檢察官追究屋主責任」；2018年7月又昱公司和文化大學解約，侯家凱旋苑自此沒有再做每二年一次的公安申報。侯友宜曾宣示「新北市對大樓管理不可能不安檢」，講的義憤填膺，但是自家經營的凱旋苑卻帶頭違法，規避多次公安申報。

民進黨台北市議員簡舒培表質疑，凱旋苑除了在2017年後沒有進行公安申報，室內裝修有沒有進行申請？呼籲侯友宜出面說清楚。

新北市議員顏蔚慈表示，從新北市政府的官網中看到，侯友宜身為公共安全督導召集人，竟把在台北市出租給學生的套房隔成103間，但不管是在走道堆積儲物櫃影響逃生、宿舍走道寬度不足、樓梯寬度不足、無消防灑水系統、房門無耐燃防火門窗、投幣式洗衣機無營業登記，都明顯指出存在很多公共安全的問題。

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