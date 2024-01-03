蔡正元指高端新冠疫苗恐產生毒素 陳時中怒喊：一派胡言
前立委蔡正元今在臉書針對高端新冠疫苗發文，提到高端疫苗添加「鋁鹽佐劑」，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素。衛福部前部長陳時中下午受訪指出，一派胡言，這是高度專業的事情，卻用這樣外行話講這事情。
陳時中下午陪立委候選人王世堅掃街， 針對蔡正元的臉書文，他說，這會演變成社會事件，讓大家對疫苗不信任，這對社會沒有幫助，應讓專業來講話，都經過一定的審查，絕對沒有問題。
陳時中指出，民進黨不管是公職人員或是候選人，都具有一定的高度，為了國家努力，在最後10天思考，怎麼樣分配力量，讓8席全上，獲取更大的勝選結果，大家都要盡個人努力。
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