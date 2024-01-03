遭質疑選後才要公布？高端股東爆有逾千名民進黨籍 陳建仁這樣說

民進黨總統候選人賴清德贊成高端疫苗採購合約，在野黨質疑行政院多天來沒有反應，質疑選後才要公布。行政院長陳建仁今接受網路媒體專訪時表示，高端保密協定5年，尚未到期，行政院也希望能提早公布，但也需要高端公司股東會同意；此外，在野黨質疑高端股東逾千人都是民進黨高層或黨員，陳建仁則回應說，是想像的數字。

民進黨總統候選人賴清德日前在電視辯論會上表示，贊成公布高端疫苗採購合約，而國民黨立院黨團公布一份高端股東名單，爆料超過千人是民進黨高層或黨員。陳建仁今接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，政府採購疫苗時簽署定型化契約，與各廠牌都簽有保密協定，高端保密期限為5年，其他廠牌更久；外界質疑高端合約封存30年是錯誤說法，其實30年指的是公文保存期限，不是保密期限。

陳建仁也表示，高端檢舉案件多，監察院、法院也都調閱相關資料，並沒有發現非法勾結，這件事情從頭到尾就是打擊國內生醫產業發展。陳建仁也說，高端是上市公司，股東成員一定很多，至於是不是民進黨籍，他說，這是一個想像中的數字，在野黨指稱是民進黨籍，不知道這個數據是從哪裡來，並批評說，這是一個選舉的伎倆，又要來抹黑高端的股東群，是很不好的選舉造假做法。

針對在野黨要求在選前公布高端疫苗採購合約，陳建仁表示，政府會與高端談，看看高端是否同意提早公布合約內容。他說，行政院也希望提早公布以昭公信，但是高端是上市公司，需要經過股東會討論的程序才能決定是否公布。

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