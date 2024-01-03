推「台灣賴啤」酸時政 廖偉翔同台王鴻薇談「揭弊」

國民黨立委王鴻薇今與台中第四選區立委候選人廖偉翔騎單車掃街，廖說，王過去揭發不少綠營弊案，儘管收到死亡威脅，仍不遺餘力打貪揭弊，是他極其欣賞的前輩；王鴻薇也呼籲選民支持，唯有政黨輪替，才有查清弊案可能，確保國家政治風氣清正。

國民黨內「揭弊女王」王鴻薇，今早南下台中陪廖偉翔騎單車掃街拜票，沿途不少民眾熱烈歡迎，也比出號次「2」，手持國旗加油，接著更大開直播聊「揭弊」。廖偉翔表示，民進黨全面執政、隻手遮天，若無公權力介入調查，就無法將疑雲的真相還給全國人民。

廖偉翔說，王鴻薇過去揭發了不少綠營弊案，從林智堅論文抄襲、潘孟安疑受建商豪宅供養、綠友友能源煉金術等多項爭議，儘管收到死亡威脅，仍不遺餘力的打貪揭弊，是他在國會極為欣賞的前輩。

廖偉翔再指出，民進黨執政近8年，貪汙腐敗之事罄竹難書，尤其新潮流派系更是惡事做盡，掏空國家、殘害百姓，他保證，若未來進入立法院，一定徹查8年以來的各項疑雲。王鴻薇也說，唯有透過政黨輪替，才有查清弊案的可能，以確保國家政治風清氣正。

王鴻微、廖偉翔兩人一早先直播，廖拿出自製創意選舉小物「台灣賴啤」，左打賴清德「違建賴著不拆」，右打民進黨政府「藍線賴著不蓋」，搭時事玩諧音梗，限量100罐，競總現場可免費索取，送完為止。 國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔，推出競選小物「台灣賴啤」，打賴清德違建、中捷藍線未動工等議題。圖／廖偉翔提供 國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔，推出競選小物「台灣賴啤」，打賴清德違建、中捷藍線未動工等議題。圖／廖偉翔提供

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