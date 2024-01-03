高端疫苗合約公開？ 薛瑞元：這二、三天都在做這件事
高端疫苗採購合約封存30年，成為目前總統大選藍綠雙方的戰場，國民黨今表示，立法院應召開臨時會，邀請院長陳建仁專案報告公開高端合約，民進黨總統候選人賴清德也贊成公開。衛福部長薛瑞元昨說，最近會與高端討論到公開合約相關事宜，但今天最新的說法是，其實這二、三天已持續與高端公司接洽，討論是否應公開合約，詢問高端的想法及意願，但目前尚未接到高端的回應。
薛瑞元說，高端是上櫃公司，是否要公開合約等所有決定，必須於內部達成共識，但目前尚未接到高端的回應，原則上要高端同意才能公開，同意了就沒有所謂保密問題。如果高端不同意公開，是否會強硬要求？薛說，這沒有預設立場，還是要盡可能說服他們。
至於，高端何時回應衛福部，是否應設有期限？薛瑞元說，每家公司作法不同，「這方面也不方便壓時間」，現在就是等待高端的回應。
不過，高端日前要求應一次公開所有廠牌的疫苗合約。薛瑞元昨表示，「這個要溝通，因為其他疫苗好像沒有人在質疑，他（指高端）的情況比較特殊」。
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