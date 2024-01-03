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蔡正元批高端含鋁鹽危險 羅一鈞打臉：每個醫學生都懂

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，疫苗中的鋁鹽不會在人體堆積，這是所有醫學院畢業生都知道的事情。記者賴昀岫／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，疫苗中的鋁鹽不會在人體堆積，這是所有醫學院畢業生都知道的事情。記者賴昀岫／攝影

前立委蔡正元昨在個人臉書針對高端新冠疫苗發文，其中更提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素」。疾管署發言人羅一鈞表示，鋁鹽不會在人體堆積，這是所有醫學院畢業生都知道的事情。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，世界衛生組織已宣告，沒有證據支持鋁鹽佐劑對人體有危害的說法。

蔡正元在臉書貼文中指出，接到專家指證，高端疫苗添加「鋁鹽佐劑」打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素。如果進入腦內會引發慢性發炎，甚至使得腦神經細胞慢性凋亡，因此高端疫苗不只無效、還很危險。

羅一鈞解釋，疫苗所含氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱為鋁鹽，皆為世界衛生組織及世界各國（例如美、日、歐盟等）藥品監管單位核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，國際上使用已超過60年，是許多常用疫苗產生免疫功能所必需。

羅一鈞強調，鋁鹽中「鋁」非指重金屬，而是「鋁離子」，並且微量，不會在人體堆積及對人體造成傷害，主要用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應，提升疫苗保護效益。

羅一鈞說，蔡正元臉書引用「海外疫苗專家」傳來的2015年論文，其實出自已被國內各大醫學院歸類為「加強實質審查期刊」（俗稱「掠奪性期刊」）之Frontiers Media旗下之神經學期刊Frontiers in Neurology。疫苗學權威期刊Vaccine的文獻回顧及評論，以及藥學知名期刊International Journal of Pharmaceutics均已提出澄清。

李秉穎說，該論文是透過動物實驗間接推論，而非實際觀察人體接種疫苗後的反應，且世界衛生組織先前調查，這項風險並不存在於疫苗中，現存的蛋白疫苗都會使用到佐劑，且幾乎都是採用鋁鹽，而鋁鹽佐劑目前已經使用了數十年，也已經確認沒有安全上的顧慮，並有詳細安全性資料為證。

李秉穎指出，如果鋁鹽佐劑真有安全性問題，那HPV等蛋白疫苗都得下架，而這篇期刊中提到，注射鋁鹽後，觀察動物肌肉組織的變化再進行推論。這其實是間接推論，並非真的跟鋁鹽有時序上相關或是其他關聯性，不能當作對人體傷害的證據，且現在並沒有證據證明，鋁鹽佐劑可以造成危害的證據，。

羅一鈞表示，鋁鹽在疫苗使用的安全無疑，是所有醫學院畢業生都知道的事情，「請蔡先生問附近診所醫師或是藥師」都會得到一樣的答案，不要誤信掠奪性期刊。

高端疫苗 醫學院 羅一鈞

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