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國民黨團提臨時會報告高端合約 綠委質疑刻意干擾選舉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨團上午舉行記者會，總召曾銘宗（左）主持、首席副書記長李德維（右）出席，提案「召開臨時會，邀請陳建仁院長專案報告公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益問題？」，不希望只是選前騙選票，高端案牽扯到民進黨貪腐問題，全民都希望高端公布相關合約。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行記者會，總召曾銘宗（左）主持、首席副書記長李德維（右）出席，提案「召開臨時會，邀請陳建仁院長專案報告公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益問題？」，不希望只是選前騙選票，高端案牽扯到民進黨貪腐問題，全民都希望高端公布相關合約。記者曾吉松／攝影

國民黨立法院黨團今天提案舉行臨時會，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，有關高端疫苗的相關調查案，目前都已經查無不法簽結，這是擺在眼前的事實，不要再把這種專業的問題，拿來進行政治性的炒作，希望能夠讓專業歸專業、政治歸政治。

國民黨立法院黨團上午舉行「召開立法院臨時會，邀請陳建仁院長專案報告公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益問題？」記者會，國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團已經把提案送到立法院議事處，希望立法院長游錫堃盡快召集黨團協商。

洪申翰受訪時說，有關高端疫苗的問題，國民黨最近好像又要開始炒作，「時空上面感覺有點錯置」，因為歷經新冠肺炎疫情，已經過了蠻長的一段時間，針對高端疫苗的62個調查案，司法單位已經在今年4月查無不法簽結，而審計部也就經費使用做出查察。

洪申翰指出，過去就高端疫苗的合約問題，立法院已經舉行將近20次的會議，每個黨團都有提案的權利，民進黨團都會尊重，「但是就高端疫苗的問題來說，我們希望不要再把這種專業的問題，拿來做政治性炒作。」

洪申翰質疑，高端疫苗的價格就是一劑800多元，包括緊急使用授權（EUA）也透過去識別化的方式在網路公開，國民黨在選戰最後的階段，還要再把專業的問題，拿來進行操作的目的為何，專業歸專業、政治歸政治，不要再用各種汙名化的做法，這不是全民之福。

民進黨團副幹事長江永昌說明，根據憲法第69條規定，經過超過4分之1以上立法委員的請求，立法院得召開臨時會，國民黨團擁有超過4分之1以上的席次，民進黨團當然會尊重，但是後續還是要看各黨團協商的狀況。

江永昌表示，有關高端疫苗的採購爭議，相關部會已經多次對外說明，當然也有向在野黨說明得非常清楚，只能說信者恆信，對於那些不相信的人，總是要提出千百萬種理由，不知道他們期待的答案到底是什麼，難道是刻意要干擾選舉，「我覺得不應該」。

江永昌強調，對於疫苗採購跟接種推動，政府是以全民的健康福祉為優先，一切都依法行政，至於大家看到的炒股等不法情事，相關案件均查無不法簽結，「政府絕對沒有涉及任何不法情事，如果有政府就嚴正法辦、決不寬貸，不過事實證明就是沒有。」

江永昌也說，立法院是大家共同推動保衛台灣、守護主權、人權法治及公平正義等福國利民政策的地方，絕對不是要拿來作為選戰抹黑、誣陷手段的戰場，希望在野黨能夠慎思、好好思考清楚，不要再刻意強求，然後用惡質的選戰手段，這樣對國會來說不好。

高端疫苗 立法院 國民黨

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