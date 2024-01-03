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影／五月天傳被逼表態親中？國民黨團批選舉奧步
國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、立委賴士葆出席。日前外媒報導指稱，台灣音樂團體五月天將在我國大選前，被逼表態親中以影響選舉。國民黨團質疑民進黨藉國安單位放話外媒，出口轉內銷介入選舉。黨團首席副書記長李德維更點名民進黨立委何志偉，於政論節目上引用日本學者說法，稱九二共識中藏大陸提供武器予國民黨，作為協助管理台灣的交換，遭該學者否認。
國民黨團指外媒引用台灣匿名安全官員說法，聲稱大陸對五月天施壓，而且光是12月就有3篇報導來自同位記者，全是匿名放話，質疑介選的是民進黨，呼籲國安單位出面說清楚，更要請賴清德、蔡英文講清楚，若這是台灣安全相關文件，為何要這樣洩漏，有無違反國安法？還是民進黨單純想要介選。
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