影／五月天傳被逼表態親中？國民黨團批選舉奧步

去年驚傳我駐巴西聖保羅外交官王之化墜樓，家屬質疑他生前遭職場霸凌，甚至質疑其墜樓與高額官邸修繕費有關，認定死因不單純。遭指控霸凌的駐聖保羅辦事處處長馮光中，日前則因貪汙等罪嫌，遭台北地檢署兩度傳喚出庭應訊；近期則傳出他雖陷爭議，但外交部仍未做處置。外交部也證實指出，馮光中目前仍在巴西駐處任職，未被調任他處。

2024-01-02 16:30