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影／藍黨團提案召開臨時會 邀陳建仁專案報告公布高端合約

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨團上午舉行記者會，總召曾銘宗（左）主持、首席副書記長李德維（右）出席，表示將提案召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告公布高端合約。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行記者會，總召曾銘宗（左）主持、首席副書記長李德維（右）出席，表示將提案召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告公布高端合約。記者曾吉松／攝影

國民黨團上午舉行記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長李德維出席，表示將提案召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告公布高端合約，黨團也要求衛福部長薛瑞元、行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中等必須面對，不希望只是選前騙選票。

國民黨團也指高端案牽扯到民進黨貪腐問題，全民都希望高端公布相關合約，而賴清德在選舉壓力下，因為要參選，都不得不鬆口，且在野也一致要求，質疑包含民進黨跟行政院所有部會在內，還有任何理由阻擋合約的公布嗎？國民黨團不希望民進黨只是扮白臉，甚至選前騙票，相關單位應趕快公布。

國民黨 行政院 民進黨

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