給我疫苗行動聯盟批民進黨疫苗政策 疾管署：無不法情事

給我疫苗行動聯盟下午前往民進黨總統候選人賴清德競選總部前，抗議民進黨政府炒作高端疫苗，黑箱作業，導致八百多例新冠確診死亡者。

醫師蘇偉碩批政府為了護航高端疫苗，延遲進口BNT疫苗，讓許多人錯過接種疫苗來避免死亡的機會，南鐵東移迫遷戶陳致曉展示寫滿新冠死亡病患「案例」的布條表示，雖只寫著案例號，但每一個號碼後面，都是別人的爸爸、媽媽、老公、老婆，都是活生生的人，陳致曉痛批民進黨是沒有核心價值的政黨。

疾管署下午表示，新冠疫苗採購與接種推動，一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事。 南鐵東移迫遷戶陳致曉（圖）、醫師蘇偉碩、台灣維新立委候選人楊時睿下午前往民進黨總統候選人賴清德競選總部前，控訴民進黨疫苗政策害死許多人，陳致曉表示，悼念新冠亡者布條上雖只寫著案例號，但每一個號碼後面，都是別人的爸爸、媽媽、老公、老婆，是活生生的人。記者曾原信／攝影

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