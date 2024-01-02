給我疫苗行動聯盟批民進黨疫苗政策 疾管署：無不法情事
給我疫苗行動聯盟下午前往民進黨總統候選人賴清德競選總部前，抗議民進黨政府炒作高端疫苗，黑箱作業，導致八百多例新冠確診死亡者。
醫師蘇偉碩批政府為了護航高端疫苗，延遲進口BNT疫苗，讓許多人錯過接種疫苗來避免死亡的機會，南鐵東移迫遷戶陳致曉展示寫滿新冠死亡病患「案例」的布條表示，雖只寫著案例號，但每一個號碼後面，都是別人的爸爸、媽媽、老公、老婆，都是活生生的人，陳致曉痛批民進黨是沒有核心價值的政黨。
疾管署下午表示，新冠疫苗採購與接種推動，一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事。
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