疾管署澄清高端無「一路開綠燈」 政策亦無針對政黨

近期外界針對高端新冠疫苗採購及審查疑義，以及總統辯論會候選人提到疫情期間中央未採納地方意見一事。疾管署發言人羅一鈞說明，新冠疫苗採購與接種推動，一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事；而各項防疫政策均廣納地方政府及專家意見，並無針對特定政黨。

疾管署澄清，2022年11月14日曾以新聞稿公開說明高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元。均較BNT、莫德納之採購單價為低。

羅一鈞表示，所有出席專家會議的委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見，並無外界指稱「一路開綠燈」或刻意撤換委員情事，或是並無所謂先射箭再畫靶情形。

另外，針對新冠疫苗採購與接種推動，羅一鈞強調，一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事，有關檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。如有任何不法事證請提告，違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。

此外，針對去（2023）年12月30日總統辯論會候選人提及新冠疫情期間政府未採納地方政府口罩、普篩、快篩陽性即確診之意見，與對於快篩試劑及疫苗採購之疑慮，嚴正澄清，各項防疫政策均廣納地方政府及專家意見，制定、推動與調整，且依法採購新冠快篩及疫苗，絕無該候選人所提之情事。請各界勿再扭曲事實，抹煞防疫人員的付出。

羅一鈞表示，指揮中心成立期間，對於各縣市首長提出建議，均相當重視，透過中央地方視訊會議、專家會議等方式討論研商，針對口罩時機，入境篩檢、確診條件等議題，指揮中心亦廣泛收集各界意見及專家學者建議，依國內外疫情狀況適時調整，絕無「政治掛帥、政黨考量」，疫情期間對於新北市所提建議，例如確診者改採居家照護、放寬接觸者居家隔離採檢條件等，中央亦及時調整方針並制訂相關指引，中央地方共同合作因應疫情。

疾管署指出，因應2022年4月國內新冠疫情急速上升，國內家用抗原快篩試劑需求遽增，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，世界各國亦然，故指揮中心緊急徵用快篩試劑，並推動家用抗原快篩試劑實名制，透過近5,000家健保特約藥局及偏鄉衛生所販售實名制家用抗原快篩試劑，期讓有篩檢需求之族群可以購得每日所需之家用抗原快篩試劑數量，並平抑市售家用抗原快篩試劑價格；當時販售為價格為100元，與各國相較並無偏高。

商品推薦