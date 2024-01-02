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藍委控股東有千位民進黨員 高端：無從查證

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

國民黨立委公布吹哨者提供的股東名單，質疑其中民進黨籍超過千人，高端表示，對此感到錯愕與不解，亦無從回應其真偽，高端疫苗為上櫃公司，任何投資者皆可買進股票成為股東，目前股東人數4.6萬人，股東名冊不會有黨籍資訊，國民黨多位立委候選人到底是從何處取得高端公司股東名冊、以及到底如何取得股東黨籍資料，公司方完全無從查證。

高端表示，自啟動新冠疫苗研發以來，近三年來遭境內與境外駭客攻擊超過數百萬次，有心人士不斷試圖竊取公司研發數據與公司營運資料，擾亂公司營運，意圖侵害公司權益與損害產業發展，而立委候選人再次以不法手段取得之資料，穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。

高端強調，公司是正派守法、誠信戮力投入疫苗開發的公司，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，不該成為選舉操作的政治工具，針對今日國民黨立委候選人再次以不法取得、無法查證、且穿鑿附會、惡意誣陷的言論攻擊本公司，已委請律師提告，並將針對有心人士從不明來源，竊取數萬名投資人個資，涉及損害數萬名投資人權益一事，委請司法介入調查。

高端疫苗 新冠疫苗 國民黨

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