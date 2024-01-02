否定外交休兵？ 外交部：不符合現在主流民意

外交部昨發出新聞稿，批判台灣與中國大陸談「外交休兵」，背後是國人不支持的「九二共識」，使國家主權暴露在一中風險下，是苟安的結果，形同否定過去馬政府時代的外交政策。外交部今再表示，用一中框架和九二共識來換取外交休兵，不符合當前主流民意。

國民黨副總統候選人趙少康昨於副總統候選人辯論會上批評民進黨執政8年外交作為，並主張若由國民黨執政就要與中國大陸談外交休兵，外交部昨晚間發出新聞稿表示，所謂「外交休兵」其實背後是國人不支持的「九二共識」，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果。

外交部今舉行例行記者會，有媒體詢問此說法是否代表外交部否定過往「外交休兵」的方向。對此，外交部發言人劉永健表示，國際情勢變化非常的快速，政府的任何政策都必須考慮當前情勢，以及最新的國內民意。

劉永健指出，所謂的外交休兵背後的邏輯是八成國人都不支持的九二共識，以及連結中方所詮釋的一中框架。他表示，用一中框架和九二共識來換取外交休兵不符合當前的主流民意。

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