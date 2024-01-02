學者看蔡救火 蔡設安全閥 不認同災難說

蔡英文總統昨指「中華民國憲法不是災難，跟九二共識的連結才是風險」。師大政治所教授曲兆祥認為，蔡英文是為了民進黨總統候選人賴清德於辯論上提到「中華民國（憲法）災難說」打圓場或補充說明，希望把賴自己也承認的「失言」拉回。

曲兆祥認為，賴清德在辯論會失言的不只是災難說，媒體提問是否認同中華民國憲法，賴稱僅願意遵守憲法一般規定，但有關台灣國家定位的問題不能接受，試問法律可以「選擇性遵守」嗎？民進黨對於國家定位問題，不得不承認中華民國憲法的合法性，內容又不完全接受，陷入尷尬局面，故賴在辯論會上出現失誤，蔡英文才想要幫忙圓回來。

台大政治系教授左正東則表示，蔡英文談話目的除幫賴打圓場，同時表達對賴所稱「中華民國憲法是災難」不認同的態度，給自身安全閥。他表示，「災難說」已加深美國對賴清德疑慮，也不符合蔡英文路線，蔡親自出面，也想藉此機會，維持未來在政局中的影響力。

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