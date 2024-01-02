回應習近平新年賀詞 蔡英文：兩岸關係要符合民主原則

蔡英文總統昨天發表任內最後一次元旦談話表示，台灣已能自信沉穩地面對中國；期盼兩岸盡速恢復健康有序的交流；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間，長遠穩定的和平共存之道。

蔡總統元旦記者會也提供媒體發問。有媒體問，中國國家主席習近平發表新年賀詞，稱「祖國統一是歷史的必然」，如何回應？

蔡總統表示，兩岸關係何去何從，最重要的原則就是要符合民主原則，以台灣人的共同意志來做決定，「我們是民主國家，將來跟中國要形成什麼關係，必須要透過民主程序來做最後決定，但在這其中要確保民主優質，還有國人對民主素養持續提升，還有對國家所處的環境有更深入的了解」。

媒體另問，ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分關稅優惠昨天起中止，這是中國介選嗎？對台灣經濟有什麼影響？蔡總統說，台灣產業已經直接走向世界，逐漸擺脫先走進中國再走向世界的舊路徑，「我們向來歡迎兩岸健康有序的互動，但不能把經貿往來變成政治工具，不能把商業機制變成政治威脅」。

蔡總統元旦談話表示，這八年來，世界變得不一樣了，民主自由，不只是價值信仰，而是地緣政治中，必須捍衛的堡壘，更是國際供應鏈裡，必須搭載的核心；這八年來，台灣也真的不一樣了，跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，二三五○萬台灣人民，參與了世界的改變，更參與了改變世界。

「這八年來，我們信守承諾、維持現狀；我們也展現決心、強化國防。」蔡總統表示， 不僅是「勇鷹號」已經完成廿七架，「海鯤號」原型艦也已經下水，從防禦策略的檢討、武器設備的現代化、全民防衛體系的建構，到軍事訓練的強化，全面啟動國防改革，而這個改革是現在進行式。

【特派記者陳政錄／北京報導】蔡英文總統昨發表元旦談話，表示期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸長遠穩定的和平共存之道。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應稱，「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對「台獨」。

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