新聞眼／蔡英文二度救火 凸顯賴兩岸議題躁進

民進黨總統候選人賴清德日前於辯論會提及中華民國憲法在兩岸議題上可能是一場災難，不僅口誤，也是徹徹底底的失言。蔡英文總統昨天利用元旦談話的機會，為賴清德滅火；但相對於蔡擔任近八年總統，對兩岸議題較嫻熟、沉穩，賴在重要的兩岸議題「失言」，既凸顯出躁進與個性的問題，也讓未來兩岸路線更添變數。

賴清德「憲法災難說」出口後，對手柯文哲立即提醒，除了名嘴側翼要幫賴澄清，「我在想現在蔡英文總統一定氣得快要吃普拿疼」，且賴也應該已經接到AIT電話。柯文哲的話酸度破表，但確實也反映賴的「失言」恐將釀起巨大風波；不但對岸暴跳如雷，連學者也預料美方將加深對賴清德的疑慮。

綠營為了消「獨」，副總統候選人蕭美琴昨在辯論會上大打政績牌，更不斷提及在國際局勢上要走蔡英文路線，讓人差點誤以為是蔡英文要競選第三屆連任。蔡總統更是在元旦談話記者會上為賴清德解圍，一來言明她支持的人選就是賴清德，二來強調中華民國總統依憲法處理兩岸事務是該做的事情。

繼賴清德「走入白宮說」之後，蔡英文昨天再度充當救火隊。只是，蔡雖強調自己在兩岸政策上的可靠、穩定和其高度，卻不能保證賴清德的兩岸路線一樣穩健。蔡英文的發言，能代表賴清德的立場嗎？還是賴清德只是被壓著低頭？如果賴清德真心認同蔡英文路線，為什麼不能自己出面說個清楚？

而賴清德始終不正面看待中華民國憲法與兩岸人民關係條例，也不願宣示放棄台獨黨綱，放任野火燎原卻只是躲在蔡背後看人滅火，缺少國家領導人的擔當與風範。

況且，賴清德寧可使用「中華民國台灣」，也不願多講「中華民國」；縱使他對「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」改口說自己講的是「中華民國憲法」，不是「中華民國」，不也表現出對憲法的輕蔑？因此，蔡雖強調「中華民國總統依憲法處理兩岸事務是該做的事情」，未必代表賴清德心裡也作如是想。

此外，賴的「失言」，問題出在他對中華民國或憲法的認同，蔡總統昨天為他解圍表示，「中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險」；刻意把九二共識與中華民國憲法連結在一起，卻迴避我方九二共識強調中華民國的事實，到底是圍魏救趙？還是打烏賊戰？

「九二共識」本就存有各自表述的彈性，但民進黨硬是要對「九二共識」貼上統一的標籤。

蔡總統的兩岸論述固然比賴清德穩健，但是昨天元旦談話中，大家可以聽到蔡總統對九二共識的全盤否定，亦即把九二共識、一中原則和一國兩制合稱三位一體的對台方案，並認為九二共識是三位一體的起點。然而，如此不但抹紅了對手，也汙名了九二共識，對照她自己所說「我們不挑釁、不屈服」，國人只看到不屈服，卻充滿了挑釁意味。

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