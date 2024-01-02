冷眼集／能源、廢死 蔡政府避重就輕

蔡總統昨天接受媒體提問，針對能源議題指「台灣社會不應該持續在核電爭議上打轉」；談到廢死，延續總統候選人賴清德辯論會所稱「台灣沒有廢除死刑」。能源、廢死，都是需要執政者明確表態的重大方向，蔡政府卻一如過去七年半地避重就輕。

過去三天，從正副總統候選人辯論到蔡總統受訪，被問到當二○二五非核家園政見跳票，究竟政府未來是否還持非核家園堅定立場？當蔡政府任內一年大停電四次時，從蔡英文到賴清德的能源政策又應如何調整。

賴清德反問侯友宜、柯文哲主張核電廠延役，核電占能源政策百分之十，「這要蓋到核八，請問要蓋在哪裡？」蕭美琴反問趙少康，新建核電廠要蓋在哪？核廢又要放哪裡。面對缺電爭議，蔡、賴、蕭更口徑一致，提出備轉容量率不曾低於百分之六。

但事實是，民進黨二○一六完全執政後，七年已發生四次無預警全國性大停電，既如蔡、賴、蕭所稱毫無問題，那全台數不清的中、小型停電合理嗎？更不用說夏天在眾多公共場所高室溫，都是出於經濟部要求，若真不缺電，為何要訂此標準？更不用說非核家園跳票是擺在眼前的事實，蔡賴蕭對核電的反問更是文不對題，藍白候選人提出的政見是核電廠「延役」，跟所謂「蓋在哪縣市」有何關係。

面對侯友宜挑起的廢死議題，賴清德、蔡英文都以「台灣沒有廢死」避開爭議。回顧當年台南殺警案，蔡總統說「任務結束了」、「以你們為榮」，政府以隆重的喪禮與獎章，以文青式語言遮掩「判死而不執行」的自身責任，手法至今依舊。

能源與治安攸關人民生存，答覆閃爍只會使人民更加不安，領導人與總統候選人本應正經以對，卻在投機的話術中被迴避了。

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