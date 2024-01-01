侯友宜：賴清德稱中華民國帶來災難 這種人可以信賴？
國民黨總統候選人侯友宜今天接受「董事長開講」直播專訪，對於民進黨總統候選人賴清德稱「中華民國帶來災難」。侯友宜說，賴清德身為副總統，而且又參選總統，做出這樣的發言，到底是參加哪國的選舉？可以讓人民信賴嗎？雖然賴清德後來解釋是失言，但侯友宜認為，「這不是失言，是真心話」。
針對賴清德不尊重中華民國憲法，侯友宜也提到，賴清德台南市長任內，長達232天不進市議會，遭監察院彈劾，認為他「悖離民主與法治原則、傷害憲政體制」。
侯友宜還說，賴清德面對違建爭議避重就輕，沒申報、沒繳稅，公益信託進度到哪了？說一個謊就必須再講十個來圓謊，沒資格做領導人。
談到居住議題，侯友宜提出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」等政策方向。他表示，賴清德在台南市一戶社宅都沒蓋，而民進黨政府喊出的20萬戶社宅，包括興建中、待開工、規劃中，根本「空中樓閣」。
另外，侯友宜表示，「聯合政府勢在必行」，他指出，領導人必須有誠信，他講過的一定算數。當時簽下政黨協商共識，希望為台灣第三波民主改革建立典範，重點就在「團結大家」，而民眾黨主席柯文哲也有簽署。
「今天不做，明天就會後悔。」侯友宜結語引用故總統蔣經國先生的名言，表達元旦這天許下新年願望，就是推動新台灣政治改革運動，以「和平尊嚴」、「公平正義」、「清廉勤政」為核心，創造新開始。
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