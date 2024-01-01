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蔡英文指民進黨團隊現在最成熟 對賴蕭接替執政有信心

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
蔡英文南下輔選許智傑及黃捷，同時替賴蕭配拉票，宣稱民進黨現在的團隊最成熟，人才輩出，她對賴蕭配接續執政有信心。記者王昭月／攝影
蔡英文南下輔選許智傑及黃捷，同時替賴蕭配拉票，宣稱民進黨現在的團隊最成熟，人才輩出，她對賴蕭配接續執政有信心。記者王昭月／攝影

蔡英文總統今天南下高雄參加輕軌成圓典禮，同時替總統、立委選戰輔選，她說，未來新的總統需要有經驗的團隊支持，國會也要有立委投入，執政的路才能走遠，她完全不會怕「賴蕭配」拿的票數比她多，希望在鳳山選區，賴蕭至少拿逾6成的選票，平她2020年的紀錄，並表示，民進黨現在的團隊最成熟，對賴蕭接替執政有信心。

蔡英文說，民進黨執政7年多，國家是走在對的方向上，世界也覺得台灣是個值得守護的所在。台灣民主自由亞洲最好的，台灣的產業也愈來愈重要，全世界關鍵的零組件都在台灣生產，台灣海峽與周邊海域更是世界上重要的水道，船運等都要經過這裡，萬一出事，全世界會受到很大的影響。

她表示，全世界都覺得台灣人懂得讓自己的國家愈來愈強，台灣人也知道一定要下決心保護自己，世界才覺得台灣值得守護。但守護台灣這件事真的很辛苦，國家潛水艦製造過程身世坎坷，以前好幾任總統要做，要買都不成，主要是因為國會沒有支持。

蔡英文說，這次國艦國造能成，是因國會有支持，而為何能支持，則因為國會過半，國會過半對台灣未來不論產業發展還是國防都非常的重要，「這次我非常擔心，民進黨國會不能過半，所以每天奔來跑去為立委加油，即希望他們能夠當選」。

「總統真的壓力很大」蔡英文說，壓力大不是問題，問題是有沒有強而有力，有經驗的團隊共事，總統一個人不可能成事，現在民進黨的團隊是最成熟的時候，人才輩出。

她指出，現在世界的改變很快，一個國家出事，全世界都受影響，台灣已位在世界的最核心，是最關鍵的國家，是世界未來發展重要的場域，台灣已跟世界接軌，世界上發生的每件事都跟台灣有關。而民進黨現在的團隊是最好的團隊，她要跟大家說，賴蕭是最好的組合，她對他們兩個很有信心，且她一點都不在意賴蕭的票比自己高，呼籲支持者票一定要投出來。

蔡英文 團隊 民進黨

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