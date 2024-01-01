趙少康稱泰勒絲因戰爭不來 文化部：演唱會經濟大爆發
針對國民黨副總統候選人趙少康今（1）日於副總統候選人辯論會指稱，去年曾邀請泰勒絲來台，最後因地緣政治上的政治風險為由而取消。文化部表示，高雄市政府疫後邀請多組國際天團、藝人，造成演唱會經濟大爆發情況，國際知名交響樂團亦紛紛來台演出，目前文化部也已掌握今年全台演出情形將比去年更好，「都是顯示國民黨副總統候選人所言並非事實的最佳例證」。
文化部指出，疫後國境開放，各項藝文活動回復如常，國際天團如新好男孩（Backstreet Boys）、西城男孩（Westlife）、BLACKPINK、酷玩樂團（Coldplay）等輪番來台，並選擇以高雄為演出場地，造成高雄演唱會經濟大爆發，累積逾45億觀光財的傲人成績。2024年包含SUPER JUNIOR、紅髮艾德（Ed Sheeran）等亦已宣布將在高雄開唱。
文化部指出，除了高鐵的便利、高雄大中小型專業場館的完備性等因素外，高雄市政府在行政端，如場地、交通、環境衛生、安全維護等的各項完整規劃及協助，更是促使國際巨星來台將高雄視為首選的關鍵。
除演唱會外，國際知名交響樂團，如紐約愛樂、萊比錫布商大廈管弦樂團、維也納愛樂、奧斯陸愛樂、倫敦愛樂、烏克蘭愛樂、鹿特丹愛樂、德國波鴻交響樂團等亦紛紛來台演出。
文化部表示，欣喜見到台北市政府看見此波演唱會經濟熱潮，也已急起直追爭取國際演出，期盼國民黨候選人共同支持，讓國際型演出亦能閃耀台北。
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