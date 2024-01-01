日本石川縣強震 賴清德：台灣都願提供最大協助及幫忙

今日下午日本石川縣、新潟縣與富山縣部分地區，發生芮氏規模7.6的強震以及餘震，日本氣象廳也已經發布海嘯相關警報。副總統賴清德在臉書指出，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，他要表達台灣的關切及慰問，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。他也祈禱，這次地震的災情能降到最低，日本的朋友們都能平安。

​賴清德說，政府在第一時間已請日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。外交部也已指示駐大阪處持續注意地震及海嘯災害狀況，對轄區各僑團及留學生會、旅日觀光客部分，以及受困的國人必要的協助。

​賴清德也說，「而同處地震帶的我們，也有責任為人民的安全做好一切的預防與準備。」