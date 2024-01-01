快訊

強震傷患湧進...日本石川醫院停電、人手不足 停車場急設臨時急診室

趙少康喊共識是「你吃牛排、我吃稀飯」 吳欣盈酸：乾脆吃buffet我買單

日本能登半島強震！半年前專家已警告 2年來超過300震

日本石川縣強震 賴清德：台灣都願提供最大協助及幫忙

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。記者黃義書／攝影
副總統賴清德。記者黃義書／攝影

今日下午日本石川縣、新潟縣與富山縣部分地區，發生芮氏規模7.6的強震以及餘震，日本氣象廳也已經發布海嘯相關警報。副總統賴清德在臉書指出，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，他要表達台灣的關切及慰問，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。他也祈禱，這次地震的災情能降到最低，日本的朋友們都能平安。

​賴清德說，政府在第一時間已請日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。外交部也已指示駐大阪處持續注意地震及海嘯災害狀況，對轄區各僑團及留學生會、旅日觀光客部分，以及受困的國人必要的協助。

​賴清德也說，「而同處地震帶的我們，也有責任為人民的安全做好一切的預防與準備。」

日本 強震 賴清德

延伸閱讀

轟賴清德沒資格選總統 朱立倫催票：這幾天選情最關鍵

喊「中華民國憲法是保命符」不給大陸理由攻台 趙少康：賴清德恐讓台人付代價

派系黑金辦不辦、是否取消ECFA 侯友宜對賴清德提三問

批趙少康辯論會狂跳針！蕭美琴：賴清德不是台灣風險來源 中共才是

相關新聞

日本石川強震引發火警…輪島市建築遭大火吞噬、傳逾3.6萬戶停電

日本石川縣能登地區當地下午4點10分（台灣時間3點10分）發生強震，初步判定規模7.6，各地災情逐漸傳出。社群媒體上可見...

地震傷患湧進！日本石川醫院停電、人手不足 停車場急設臨時急診室

日本石川縣1日下午發生規模7.6的強震和一連串餘震，各地傳出房屋倒塌、路面塌陷等，據信甚至有民眾受困於廢墟。有報導指出，...

能登半島強震：半年前專家已警告，2年來超過300震

「半年前專家已經警告，能登半島近期還會有強震與海嘯...」日本石川縣能登地區，在2024年1月1日的新年，下午4點發生規模7.6的強震，並發出海嘯警報與避難指示；強震不僅連在東京等其他外地都有感，能登半島的警報，更是發出了預估可能達到5公尺高的大海嘯警報。截至目前為止，日北政府及氣象廳已證實有若干房屋被毀、道路交通阻斷的消息，已知石川縣輪島市有火災發生，部分區域停水停電，但所有實際的災情都還尚待更新確認。這次地震發生的石川縣能登地方，在2023年5月時才發生過規模6.3的地震，當時已有專家指出，能登半島是近年來群震頻繁的地區，而且近期還會很高的機率發生強震、引發大海嘯。

石川已觀測到120公分海嘯 地震警報響起做什麼？多數日本人僅盯著手機螢幕

日本石川縣能登地方1日下午4時10分左右發生芮氏規模7.6強震，能登震度7級、新潟縣中越有6級，石川縣石輪島市已觀測到1...

禍不單行…疑受日本石川強震引發 輪島市建物遇祝融「火勢猛烈」

日本石川縣能登地方今天下午4時10分左右發生推估規模7.6強震，已知石川縣輪島市有建築物發生火警，火勢相當猛烈，當地消防...

日本石川縣強震 賴清德：台灣都願提供最大協助及幫忙

今日下午日本石川縣、新潟縣與富山縣部分地區，發生芮氏規模7.6的強震以及餘震，日本氣象廳也已經發布海嘯相關警報。副總統賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。