陳建仁南下屏東跑場輔選徐富癸 打長照、育兒牌搏感情
行政院長陳建仁今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸輔選，在縣長周春米、前縣長曹啟鴻及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂、孝愛仁愛之家，由神父引領祈福；陳建仁表示，長照與幼兒照顧等社會福利預算逐年提升，有賴於2300萬名無名英雄在台灣遇百年大旱及大疫時期的努力。
陳建仁表示，台灣過去曾遇百年大旱與大疫，有賴2300萬名無名英雄的努力，再加上有前瞻建設的貢獻，及防疫中心人員的用心，讓經濟愈來愈好，歲入歲出都有盈餘，由此投入長照，讓長照預算從去年的6百多億元，今年再提升至8百多億元，再者，育兒津貼的公托補助從5千元增加到7千元、準公托則是8千元提升到1萬3千元，讓長輩獲得好的照顧，讓孩子更健康。
陳建仁說，徐富癸是慢飛天使的爸爸，徐希望除了自己的孩子以外，還有更多的人可以得到照顧，這就是懂得疼惜的人，真正可以為民服務，這對夫妻真的很了不起。而陳建仁也回想起教宗曾經說「真正的權力就是服務」，陳相信徐一定會從別人的需要當中，看見自己的責任，會不分藍綠，只要有需要都會提供很好的照顧，帶給大家公義、和平。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言