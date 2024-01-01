陳建仁南下屏東跑場輔選徐富癸 打長照、育兒牌搏感情

行政院長陳建仁今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸輔選，在縣長周春米、前縣長曹啟鴻及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂、孝愛仁愛之家，由神父引領祈福；陳建仁表示，長照與幼兒照顧等社會福利預算逐年提升，有賴於2300萬名無名英雄在台灣遇百年大旱及大疫時期的努力。

陳建仁表示，台灣過去曾遇百年大旱與大疫，有賴2300萬名無名英雄的努力，再加上有前瞻建設的貢獻，及防疫中心人員的用心，讓經濟愈來愈好，歲入歲出都有盈餘，由此投入長照，讓長照預算從去年的6百多億元，今年再提升至8百多億元，再者，育兒津貼的公托補助從5千元增加到7千元、準公托則是8千元提升到1萬3千元，讓長輩獲得好的照顧，讓孩子更健康。

陳建仁說，徐富癸是慢飛天使的爸爸，徐希望除了自己的孩子以外，還有更多的人可以得到照顧，這就是懂得疼惜的人，真正可以為民服務，這對夫妻真的很了不起。而陳建仁也回想起教宗曾經說「真正的權力就是服務」，陳相信徐一定會從別人的需要當中，看見自己的責任，會不分藍綠，只要有需要都會提供很好的照顧，帶給大家公義、和平。 行政院長陳建仁（左四）今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸（右三）輔選，在縣長周春米（左一）、前縣長曹啟鴻（右一）及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂由神父引領祈福。記者張已亷／攝影 行政院長陳建仁今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸輔選，在縣長周春米、前縣長曹啟鴻及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂、孝愛仁愛之家，由神父引領祈福。記者張已亷／攝影 行政院長陳建仁今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸輔選，在縣長周春米、前縣長曹啟鴻及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂、孝愛仁愛之家，由神父引領祈福。記者張已亷／攝影 行政院長陳建仁今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸輔選，在縣長周春米、前縣長曹啟鴻及地方民意代表等人陪同下，到孝愛仁愛之家由神父引領祈福。記者張已亷／攝影 行政院長陳建仁（左四）今南下屏東為民進黨屏南立委候選人徐富癸（右三）輔選，在縣長周春米（左一）、前縣長曹啟鴻（右一）及地方民意代表等人陪同下，到萬金聖母教堂由神父引領祈福。記者張已亷／攝影

商品推薦