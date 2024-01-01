陳佩琪現身宜蘭陪陳琬惠掃街 曝柯文哲民調在誤差範圍
柯文哲的妻子陳佩琪今天由民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠陪同，與「小草」志工來到頭城鎮外澳接天宮參香祈福，受到廟方人員熱情接待，接著前往頭城菜市場掃街拜票，不少攤商送上菜頭、鳳梨、橘子、蒜，象徵好采頭，預祝柯文哲與陳琬惠凍蒜。
陳佩琪上午先到頭城鎮接天宮上香，接著前往菜市場與民眾近距離拉票，中午在金少爺咖啡了解在地青年回鄉的創業歷程，一路上遇到許多熱心的支持者拍照加油打氣，最後一站來到慶元宮上香祈福，號召「萬眾一心，小草站出來」，場面熱鬧溫馨。
陳佩琪表示，看到這麼多志工參加「萬眾一心，小草站出來」活動，感到非常感動，現在柯文哲的民調與賴清德副總統雙方在誤差範圍內，請大家幫忙一人拉十票、百票，最終一定能過關的。
陳琬惠表示，很高興佩琪醫師來到宜蘭頭城拜票，感受到民眾的熱情，甚至許多攤商接連拿出菜頭、鳳梨、橘子、蒜，預祝柯文哲與陳琬惠「凍蒜」，給予加油打氣。
陳琬惠也感謝頭城外澳接天宮、頭城慶元宮、金少爺咖啡及頭城市場攤商、鄉親熱情歡迎，相信這場公民運動將改變台灣，未來持續秉持「服務精神」給宜蘭新面貌，呼籲鄉親站出來投票，支持柯文哲、陳琬惠與民眾黨，一起把國家還給人民。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言