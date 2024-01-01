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陳佩琪現身宜蘭陪陳琬惠掃街 曝柯文哲民調在誤差範圍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
熱情攤商民眾送上橘子，祝福大吉大利。圖／陳琬惠競總提供
熱情攤商民眾送上橘子，祝福大吉大利。圖／陳琬惠競總提供

柯文哲的妻子陳佩琪今天由民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠陪同，與「小草」志工來到頭城鎮外澳接天宮參香祈福，受到廟方人員熱情接待，接著前往頭城菜市場掃街拜票，不少攤商送上菜頭、鳳梨、橘子、蒜，象徵好采頭，預祝柯文哲與陳琬惠凍蒜。

陳佩琪上午先到頭城鎮接天宮上香，接著前往菜市場與民眾近距離拉票，中午在金少爺咖啡了解在地青年回鄉的創業歷程，一路上遇到許多熱心的支持者拍照加油打氣，最後一站來到慶元宮上香祈福，號召「萬眾一心，小草站出來」，場面熱鬧溫馨。

陳佩琪表示，看到這麼多志工參加「萬眾一心，小草站出來」活動，感到非常感動，現在柯文哲的民調與賴清德副總統雙方在誤差範圍內，請大家幫忙一人拉十票、百票，最終一定能過關的。

陳琬惠表示，很高興佩琪醫師來到宜蘭頭城拜票，感受到民眾的熱情，甚至許多攤商接連拿出菜頭、鳳梨、橘子、蒜，預祝柯文哲與陳琬惠「凍蒜」，給予加油打氣。

陳琬惠也感謝頭城外澳接天宮、頭城慶元宮、金少爺咖啡及頭城市場攤商、鄉親熱情歡迎，相信這場公民運動將改變台灣，未來持續秉持「服務精神」給宜蘭新面貌，呼籲鄉親站出來投票，支持柯文哲、陳琬惠與民眾黨，一起把國家還給人民。

陳佩琪現身宜蘭陪陳琬惠掃街拜票，並表示柯文哲的民調與賴清德在誤差範圍內，籲請大家多拉票。 圖／陳琬惠競總提供
陳佩琪現身宜蘭陪陳琬惠掃街拜票，並表示柯文哲的民調與賴清德在誤差範圍內，籲請大家多拉票。 圖／陳琬惠競總提供
熱情攤商民眾送蒜，預祝「凍蒜」。圖／陳琬惠競總提供
熱情攤商民眾送蒜，預祝「凍蒜」。圖／陳琬惠競總提供

陳琬惠 柯文哲 陳佩琪

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