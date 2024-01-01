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趙少康辯論會指80％台灣媒體是綠媒 賴清德競總嗆：與韓國瑜八成像

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，國民黨副總統候選人趙少康。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，國民黨副總統候選人趙少康。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國民黨副總統候選人趙少康今天指控台灣媒體幾乎有80%是綠媒，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍說，這與前高雄市長韓國瑜有八成像。

趙少康在下午舉行的副總統候選人辯論會質疑台灣媒體的公正，戴瑋姍表示，從趙少康的回答中，顯然是批評媒體，貶低媒體公信力，他是不是因為剛辭職中廣董事長，就忘記自己曾經是個媒體人，還是趙少康的「少康戰情室」過去就是用著這樣的思維，製作政論節目。

戴瑋姍說，趙少康過去也用1億元買下價值57億元的中廣，自任董事長兼總經理，宣布參選副總統，辦公室就設在中廣大樓，難道這就不叫操控媒體，趙少康不要惡意煽動撕裂族群，此舉並不會為選情加分。

戴瑋姍表示，回顧韓國瑜在上屆總統大選時，也在總統大選辯論會批評媒體沒有水準，缺乏良心，將台灣狹窄化等，公職候選人應尊重新聞媒體採訪權，理性接受媒體監督，不該對媒體工作者充滿歧視，還是說歧視、造謠、抹黑就是國民黨的DNA。

2024選舉 2024總統選舉 戴瑋姍 韓國瑜 趙少康

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