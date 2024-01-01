【重磅快評】蔡英文「糾正」賴清德 炸彈拆了沒？

蔡英文總統今天發表她任內最後一次新年談話，蔡談了不少，但媒體重點卻放在她在記者會中如何為民進黨總統候選人賴清德在總統辯論會提出的「災難說」進行拆彈；媒體兩度點名賴清德答覆，都被她技術性封殺，讓賴顯得尷尬，但蔡究竟為賴拆彈還是埋了另枚一顆地雷，很快就有答案。

賴清德前天在總統辯論會稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」這番說法無疑是賴清德在大選前最大的災難。但世間沒有後悔藥，無論賴清德是口誤（少說「憲法」二字）或是內心話，這段話的最大效應，無疑是賴清德想多方掩藏的「務實的台獨工作者」招牌再度顯露。

賴清德再度擦亮台獨招牌，儘管無損原本就屬於他的綠營鐵票，但對於賴在大選最後階段拓展非綠陣營的選票絕對是一大敗筆，並結實建構民進黨要突破基本盤的最大障礙；如果藍白棄保在選戰最後階段中發酵，因賴僅能固守基本盤，結果可能喚醒八年魔咒，這也是連日來民進黨上下全力為賴善後、消毒的關鍵所在。

蔡英文花費篇幅為賴清德解圍，但效果如何？從記者會的形式及流程來看，對賴清德絕對沒有加分的效果。主要重點是這場記者會是蔡英文的主場，她任內最後一場的新年談話總要有重點，如果不能掌控全場，不好好交代這近八年的功績，而偏離成賴清德的澄清大會，對今天主角的她來說，無疑是難堪。

這也說明，為何媒體兩度點名賴清德時，蔡英文一再搶話說「今天是我的記者會」、「賴副總統另外開記者會說明」的原因。蔡英文講話刻意輕鬆，但賴清德卻姿勢僵硬、面露尷尬，好像做錯事一般，和站在另一側的總統府秘書長林佳龍神情輕鬆模樣，恰成明顯對比。畫面、肢體動作說明一切，賴清德的「災難說」已在黨內瀰漫一股詭譎氣氛。

再從蔡英文的拆彈路徑來看，蔡英文說中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險，還說她擔任中華民國總統，依照憲法、兩岸人民關係條例及其他法規，處理兩岸事務，這本來就是總統應該做的事情，她跟賴清德立場一樣。再怎麼看，她的每一句都像是在「糾正」賴清德，現階段仍不容許賴偏離蔡英文路線。

蔡英文還說，九二共識對國家主權的風險是有的，把九二共識跟憲法混為一談，會使得中華民國憲法淪為九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方。

但眾所周知，無論是馬英九的「一個中國，各自表述」的8字箴言版九二共識，還是雙方同意用口頭聲明方式，各自表達的35字原汁原味版的九二共識，均無附和北京的「一中原則」；反倒在蔡英文的詮釋中，只見公然矮化九二共識，再與中華民國憲法做了奇怪的連結，這種說法根本經不起驗證。

蔡英文說對了一句話，中華民國憲法不是風險，但她沒說的是，九二共識並未附和北京的一中原則，這樣的九二共識有何風險？若有風險，還不是蔡英文加工營造出來的假風險？蔡出手援賴，只見栽贓與陽謀，早晚被看穿。賴聽訓半天，炸彈未拆，還得概括承受蔡被看破手腳的風險。

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