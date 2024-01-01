快訊

直播／副總統辯論會14時登場 或將激烈攻防賴清德「災難說」

「台鐵公司」掛牌！票價是否調整 董事長杜微：今年度開始研議

跨年致詞只說8字再創「省話」紀錄 盧秀燕：誰想聽官員講話？

侯辦批賴不認同憲法 民進黨：國民黨赴中沒講中華民國

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。本報資料照片
民進黨發言人張志豪。本報資料照片

國民黨總統候選人侯友宜辦公室批評民進黨總統候選人賴清德不認同憲法。民進黨發言人張志豪表示，國民黨赴中國大陸，從沒講過中華民國。

張志豪說，國民黨的刻意批評，其實是想要轉移焦點，國民黨在面對中國大陸的文攻武嚇，利用正常經貿往來以商逼政，往往都是悶不吭聲，甚至還有國民黨籍里長，疑似接受大陸落地招待，顯然在國民黨口中的守護中華民國，真的就是嘴上說說。

張志豪表示，國民黨的立法委員在國會杯葛國防預算，侯友宜更是接受被大陸定義為一個中國的九二共識，還提出重啟服貿，開放陸生來台就業等政策，這不就是要把台灣鎖進大陸嗎？這樣是在守護中華民國嗎？

張志豪指出，國民黨與其口說中華民國和憲法，不如先解釋為何國民黨要死抱一個中國原則的九二共識不放，在大選的時刻，國民黨副主席夏立言為何要到大陸，是不是為了要交換些什麼？

國民黨

延伸閱讀

影／侯友宜：中華民國是我的媽媽 賴清德侮辱媽媽、不願保護中華民國

影／侯友宜要打造竹竹苗成東京、舊金山灣 帶動北台灣發展

影／賴清德元旦國歌沒唱吾黨所宗？ 侯友宜：內心沒中華民國

影／管中閔不滿賴清德卡管案回應 侯友宜批賴：虧你還是台大人

相關新聞

蔡英文：中華民國憲法不是風險 跟九二共識連結是風險

蔡英文總統今天說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。

任內最後一次…蔡總統元旦談話全文

蔡英文總統今天發表任內最後一次元旦談話，她表示，台灣已能自信沉穩地面對中國；期盼兩岸儘速恢復健康有序的交流；也期盼以和平...

侯辦批賴不認同憲法 民進黨：國民黨赴中沒講中華民國

國民黨總統候選人侯友宜辦公室批評民進黨總統候選人賴清德不認同憲法。民進黨發言人張志豪表示，國民黨赴中國大陸，從沒講過中華...

賴清德稱公開高端　侯友宜：要公開就趕快讓大家檢視

國民黨元旦首場大型造勢，今天選在竹竹苗區舉辦聯合團結誓師大會，國民黨總統候選人侯友宜接受聯訪時，媒體提問民進黨總統候選人...

賴清德2019年曾提制憲 王鴻薇要賴表態：是否會重新制憲、改國號？

國民黨立委候選人王鴻薇今天表示，民進黨總統候選人賴清德2019年跟台獨教父辜寬敏站在一起，賴清德當時說，現在時機已經到了...

蕭旭岑：反對九二共識就是否定中華民國憲法

馬英九基金會執行長今天蕭旭岑表示，九二共識是根據中華民國憲法而來，九二共識等同中華民國，反對九二共識的人，就是反對中華民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。