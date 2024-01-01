侯辦批賴不認同憲法 民進黨：國民黨赴中沒講中華民國
國民黨總統候選人侯友宜辦公室批評民進黨總統候選人賴清德不認同憲法。民進黨發言人張志豪表示，國民黨赴中國大陸，從沒講過中華民國。
張志豪說，國民黨的刻意批評，其實是想要轉移焦點，國民黨在面對中國大陸的文攻武嚇，利用正常經貿往來以商逼政，往往都是悶不吭聲，甚至還有國民黨籍里長，疑似接受大陸落地招待，顯然在國民黨口中的守護中華民國，真的就是嘴上說說。
張志豪表示，國民黨的立法委員在國會杯葛國防預算，侯友宜更是接受被大陸定義為一個中國的九二共識，還提出重啟服貿，開放陸生來台就業等政策，這不就是要把台灣鎖進大陸嗎？這樣是在守護中華民國嗎？
張志豪指出，國民黨與其口說中華民國和憲法，不如先解釋為何國民黨要死抱一個中國原則的九二共識不放，在大選的時刻，國民黨副主席夏立言為何要到大陸，是不是為了要交換些什麼？
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