賴清德稱公開高端　侯友宜：要公開就趕快讓大家檢視

國民黨元旦首場大型造勢，今天選在竹竹苗區舉辦聯合團結誓師大會，國民黨總統候選人侯友宜接受聯訪時，媒體提問民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗，侯友宜說，賴現在是民進黨主席，民進黨在國會過半，既然要公開，就趕快與在野立委一起檢視高端內容，尤其賴稱63件高端案件檢舉都沒弊案，既然賴敢講，就公開讓大家檢視。

另有媒體提問，柯文哲昨天在臉書發布給國民黨人的一封信，侯友宜表示，國民黨現任加上友好的縣市首長共有15位，還有許多的區域、不分區的立委候選人，大家都會團結在一起，也歡迎更多人一起加入，共同促成政黨輪替。他非常樂見柯文哲在信中提及對故總統蔣經國先生的敬佩，與他在上一次辯論中，強調經國先生清廉勤政，完全一致。

侯友宜指出，至於柯文哲信裡所說民調，既然柯的幕僚說是網路撿來的，那就當參考即可，也不要用中共假民調介選來攻擊、抹紅他，就如同柯不希望被賴清德抹紅一樣。

侯友宜也說，贏回中華民國讓台灣人安居樂業是最重要的事，他一定會努力拚贏得最後大勝利，他一生一定會確保台灣民主自由，人民只要安居樂業，他一心一意會鞏固中華民國。

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