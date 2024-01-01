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賴清德2019年曾提制憲 王鴻薇要賴表態：是否會重新制憲、改國號？

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
針對民進黨總統候選人賴清德先後稱中華民國跟中華民國憲法是災難，侯友宜競選辦公室今舉行「金孫誣『憲』台獨再現」記者會。圖／侯友宜競選辦公室提供
針對民進黨總統候選人賴清德先後稱中華民國跟中華民國憲法是災難，侯友宜競選辦公室今舉行「金孫誣『憲』台獨再現」記者會。圖／侯友宜競選辦公室提供

國民黨立委候選人王鴻薇今天表示，民進黨總統候選人賴清德2019年跟台獨教父辜寬敏站在一起，賴清德當時說，現在時機已經到了，愈來愈多民眾認為台灣需要新憲法。請問賴清德，萬一當選總統，是否會重新制憲？是否會改國號？

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天舉行記者會，王鴻薇說，賴清德現在參選總統，只是把中華民國憲法當作取得權力的工具，從賴清德大小造勢就可發現，幾乎看不見國旗，去年民進黨政府慶祝國慶，甚至把中華民國消失，英文變成「Taiwan National Day」，請賴清德說出真心話，告訴全世界、告訴美國，是不是準備改變現狀。

王鴻薇表示，賴清德在辯論會說出中華民國是災難，後來又說是口誤，但大家都知道，這是賴清德的真心話大冒險，賴清德後來加碼說中華民國憲法是災難，這樣的發言，才真的是一場災難。請問當初在憲法底下，宣誓就任副總統的賴清德，難道是災難副總統嗎？請賴清德對全國老百姓說清楚，現在是在競選中華民國總統，還是在選台灣國的總統？

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲說，賴清德當年宣誓就任副總統，宣誓遵守憲法效忠國家，如今不認同憲法，違背誓言，過去高喊台獨萬歲的賴清德，現在參選總統，卻對台獨左閃右閃，從務實台獨工作者，變成狡猾的台獨工作者，已經成為「獨狡獸」。

黃子哲指出，賴清德現在敢說中華民國憲法是災難，恐怕賴清德未來會說中華民國憲法是塑膠，是垃圾，全國人民沒有辦法接受賴清德對中華民國憲法如此污衊。請賴清德別忘了，當年宣誓就任副總統，立誓遵守憲法、效忠國家，請問賴清德要效忠的國家，不是中華民國嗎？難道是台灣共和國，賴清德要做中華民國的賣國賊嗎？

侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，賴清德始終都是台獨金孫，若心中不認同中華民國，賴清德選的是哪裡的總統，現在又是哪裡的副總統？賴清德曾說中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定，如今看來，賴清德所謂的決定，就是賴清德自己決定，這個決定就是只有台獨一條路，萬一賴清德當選，將是兩岸危機的起點，台灣的未來恐怕走向兵兇戰危和烽火局面。

賴清德 中華民國憲法 台獨

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