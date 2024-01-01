賴清德2019年曾提制憲 王鴻薇要賴表態：是否會重新制憲、改國號？

國民黨立委候選人王鴻薇今天表示，民進黨總統候選人賴清德2019年跟台獨教父辜寬敏站在一起，賴清德當時說，現在時機已經到了，愈來愈多民眾認為台灣需要新憲法。請問賴清德，萬一當選總統，是否會重新制憲？是否會改國號？

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天舉行記者會，王鴻薇說，賴清德現在參選總統，只是把中華民國憲法當作取得權力的工具，從賴清德大小造勢就可發現，幾乎看不見國旗，去年民進黨政府慶祝國慶，甚至把中華民國消失，英文變成「Taiwan National Day」，請賴清德說出真心話，告訴全世界、告訴美國，是不是準備改變現狀。

王鴻薇表示，賴清德在辯論會說出中華民國是災難，後來又說是口誤，但大家都知道，這是賴清德的真心話大冒險，賴清德後來加碼說中華民國憲法是災難，這樣的發言，才真的是一場災難。請問當初在憲法底下，宣誓就任副總統的賴清德，難道是災難副總統嗎？請賴清德對全國老百姓說清楚，現在是在競選中華民國總統，還是在選台灣國的總統？

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲說，賴清德當年宣誓就任副總統，宣誓遵守憲法效忠國家，如今不認同憲法，違背誓言，過去高喊台獨萬歲的賴清德，現在參選總統，卻對台獨左閃右閃，從務實台獨工作者，變成狡猾的台獨工作者，已經成為「獨狡獸」。

黃子哲指出，賴清德現在敢說中華民國憲法是災難，恐怕賴清德未來會說中華民國憲法是塑膠，是垃圾，全國人民沒有辦法接受賴清德對中華民國憲法如此污衊。請賴清德別忘了，當年宣誓就任副總統，立誓遵守憲法、效忠國家，請問賴清德要效忠的國家，不是中華民國嗎？難道是台灣共和國，賴清德要做中華民國的賣國賊嗎？

侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，賴清德始終都是台獨金孫，若心中不認同中華民國，賴清德選的是哪裡的總統，現在又是哪裡的副總統？賴清德曾說中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定，如今看來，賴清德所謂的決定，就是賴清德自己決定，這個決定就是只有台獨一條路，萬一賴清德當選，將是兩岸危機的起點，台灣的未來恐怕走向兵兇戰危和烽火局面。

商品推薦