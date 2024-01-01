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批蔡英文做不到兩岸和平 馬：綠再執政2027台灣海峽有和平？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
前總統馬英九（左二）輔選國民黨立委候選人涂權吉（左一）參香及步行傳統市場掃街拜票。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九（左二）輔選國民黨立委候選人涂權吉（左一）參香及步行傳統市場掃街拜票。記者曾增勳／攝影

前總統馬英九今天上午與國民黨立委候選人涂權吉前往桃園市楊梅錫福宮參香、及傳統市場步行掃街拜票輔選，馬英九表示，兩岸貿易ECFA關鍵角色是九二共識，兩岸求同存異，和平共處非常重要原則，可與大陸打交道、簽約，蔡英文總統根本做不到、也不接觸，兩岸已到兵凶戰危，他很擔心如果不是國民黨當選，民進黨繼續執政，「2027年前會不會有和平的台灣海峽」？

馬英九出席桃園市政府元旦升旗典禮後展開桃園輔選行程，馬前往楊梅參香及掃街拜票輔選，他以客家話向鄉親問候新年快樂，推薦涂權吉是優秀人才，從基層出身為民發聲，擔任議員非常努力、有戰力，請鄉親支持當涂的靠山，前進立法院。

馬英九說，民進黨執政有多爛，可從外交、兩岸及能源3方面看出來，他總統卸任交給蔡英文7年，邦交國從23國丟掉9國，是中華民國有史來邦交國最少時候，他當總統8年免簽國增至164國，也是有史來台灣人民出國最多免簽國時代，並與新加坡、紐西蘭簽署自由貿易協定，與日、菲簽訂雙邊漁業協定，幫助漁民漁獲大增，東北角漁民受惠最多。

他任內兩岸關係好，最重要是簽署ECFA，對台灣很大幫助，去年跟大陸做生意3500億美元，ECFA扮關鍵角色，大陸要簽約，關鍵是接受九二共識，1992年雙方達成一個中國各自表述共識，根據自己憲法求同存異非常重要原則，兩岸和平共處，大陸可以打交道、也可以簽約，蔡英文一上台馬上就有問題，蔡根本做不到、也不接觸，是很危險的事，兩岸已到了兵凶戰危，他很擔心如果不是國民黨當選，讓民進黨繼續執政，2027年前會不會有和平的台灣海峽？

在經濟能源方面，2016他卸任後與蔡英文見面，提醒蔡不要搞非核家園、台灣會缺電，蔡說不會，2017年到現在5次大停電，他任內卻一次都無，蔡主張非核家園莫名其妙，現在賴清德也不敢再講，能源政策做到不停電才是保護人民、保護工商界權益，尤其賴清德說自己是務實的台獨工作者，主張台獨就是不務實，民眾要有可能會有戰爭的準備，「賴不是愛台灣而是害台灣」。

馬英九強調，最近賴清德拒絕拆除萬里違建，就是不肯拆賴皮寮，賴清德擔任台南市長卻拆除台鐵沿線毫不留情，最近侯友宜與賴清德民調差距在3%以內，大家只要再加把勁就會贏，一定要全力以赴下架民進黨。

前總統馬英九（左二）輔選國民黨立委候選人涂權吉（左一）步行傳統市場掃街拜票，受到民眾歡迎。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九（左二）輔選國民黨立委候選人涂權吉（左一）步行傳統市場掃街拜票，受到民眾歡迎。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九（右四）輔選國民黨立委候選人涂權吉（右三）參香掃街拜票。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九（右四）輔選國民黨立委候選人涂權吉（右三）參香掃街拜票。記者曾增勳／攝影

馬英九 蔡英文 賴清德

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