習近平稱統一是歷史必然 蔡英文：台灣人意志做決定
蔡英文總統今天表示，兩岸關係何去何從，最重要的原則，就是要符合民主原則，以台灣人的共同意志決定，我們是民主國家，將來跟中國大陸要形成什麼關係，必須要透過民主程序做最後決定，但在這其中要確保民主優質，還有國人對民主素養持續提升，對國家所處的環境有更深入的了解。
蔡總統今天在總統府發表元旦談話後，接受媒體提問，蔡總統說，1996年台灣首次總統直選開始，大陸介選早已不是新聞，但我方國安單位都有所掌握，不只台灣，去年韓國總統大選也遇到類似認知操作，最後韓國人民選擇不受這些操作影響，相信台灣人民也會做出智慧決定。任何人都可以自由表達意見，因為這裡是民主台灣，但希望台灣社會對於介選及一些錯假訊息，都可以有所警覺。
蔡總統表示，對中國大陸和全世界來說，最好的選擇，應該是尊重中華民國的民主憲政體制，尊重台灣人民的選擇，國安團隊會做好所有情勢評估跟準備，但持續維持和平穩定的現狀，是兩岸共同責任。
對於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分關稅優惠今天起中止，蔡總統說，台灣產業已經直接走向世界，逐漸擺脫先走進中國大陸，再走向世界的舊路徑，我們向來歡迎兩岸健康有序的互動，但不能把經貿往來變成政治工具，不能把商業機制變成政治威脅。
蔡總統表示，中國大陸時常因為政治因素，片面對世界各國設下貿易障礙，像立陶宛跟台灣交朋友，就禁止進口蘭姆酒，澳洲批評大陸侵害新疆人權，就對澳洲葡萄酒進行懲罰關稅，台灣跟大陸都是世界貿易組織成員，有貿易爭議，就應該透過既有機制協商，大陸相關動作早在我方各種預判當中，我方也會協助產業做最好準備，以現在ECFA的規模來看，經濟效益有限。分散風險，布局全球，仍是台灣產業未來要走的路，而且是對的路，而非再次走回依賴大陸的路，尤其中國大陸不穩定的市場，存在不可測的風險。
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