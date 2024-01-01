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【即時短評】誰將九二共識變成中華民國憲法的風險？

聯合報／ 記者陳舜協

蔡英文總統在今天發表元旦談話，加碼上映「媒體問到飽」。被問到民進黨總統候選人賴清德的「中華民國憲法是災難」（口誤版為「中華民國是災難」）是否認同？是否為「蔡英文路線」？蔡英文回答「我必須說中華民國憲法不是風險，但是跟九二共識的連結才是風險」。

問題是，無論是馬英九的「一個中國，各自表述」的8字箴言版九二共識，還是國民黨前主席吳敦義的「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的35字原汁原味版九二共識，都僅提到兩岸同意用各自的方式表述「中國」，對北京來說，兩岸當然是「一個中國」，對中華民國來說，其實就是中華民國憲法增修條文前言中的「因應國家統一前之需要」的前綴，以及將中華民國區分成自由地區、大陸地區，以及因此催生出的兩岸人民關係條例、大陸委員會，以及包括大通證、台胞證、兩岸航線等因應兩岸特殊現狀進行交流的特殊安排。

質言之，九二共識只是兩岸為恢復交流、擱置兩岸歷史遺留問題進行政治對話的前綴，是「台海現狀」的補充說明，即對中華民國來說，8字箴言或35字原汁原味版九二共識，無論視為前綴或補充說明，都不能跳脫國家根本大法憲法相關規定，即中華民國憲法若不是風險，合乎憲法精神、可讓兩岸正常交流的九二共識，哪有可能成為風險？

蔡英文卻說「中華民國憲法與九二共識的連結才是風險」？恐怕與2019年1月2日習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念活動談話中，提到「共同謀求國家統一的九二共識」，結合習近平倡議兩岸共同探索「一國兩制台灣方案」主張，此後蔡英文、陸委會、民進黨政治人物就定調「九二共識就是一國兩制」，從而推演出蔡英文今天在記者會中強調的「九二共識、一中原則、一國兩制」三位一體說法，賴清德所謂「中華民國是災難」或「中華民國憲法是災難」，多少也深信此一將九二共識汙名化、愚民的說法了。

九二共識本來並沒有附和北京主張的「一中原則」，蔡英文如今卻堂而皇之，繼「九二共識就是一國兩制」後，再塞進「一中原則」創建出「三位一體」說法，再將之與中華民國憲法連結起來，自我矮化兩岸一旦觸及政治深水區，只有讓渡主權一途。誰將中華民國憲法風險化、災難化，卻又一邊說中華民國憲法不是風險，已經很明顯了，蔡英文若想以此為賴清德解圍，恐怕反倒是提油救火。

中華民國憲法 蔡英文 九二共識

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