台灣基進：中華民國給台灣帶來災難 台獨工作者內心話

台灣基進黨主席王興煥今天表示，中華民國給台灣帶來災難，是所有台獨工作者，支持台灣獨立人民共同的內心話，唯有獨立，才能擺脫中國內戰的歷史遺緒，真正脫離共產黨的併吞威脅，獲得真正幸福。

王興煥透過新聞稿指出，民進黨總統候選人賴清德在總統辯論會聲稱中華民國給台灣帶來災難，遭到藍白大力合攻，中華民國是隨著國民黨流亡，逃難來台的威權產物，殖民統治帶給台灣人民無窮盡災難，唯有獨立一途，方能擺脫中國內戰的歷史遺緒，真正脫離共產黨的併吞威脅，獲得真正的幸福。

王興煥說，作為一位走過威權的本土台派政治人物，相信賴清德清楚認識中華民國流亡政權，對台灣人民造成的傷痛與侵害，是多麼不堪與悲痛。對於走過二二八事件、白色恐怖威權統治，期盼台灣能夠獨立建國的台灣人民來說，中華民國給台灣帶來災難，是一項事實陳述。

王興煥表示，中華民國給台灣帶來災難，是所有台獨工作者，支持台灣獨立人民共同的內心話，台灣要走出擺脫大陸威脅的道路，就必須走過包括美國在內，所有曾經是殖民地國家爭取獨立的道路，把台灣正名制憲，建立台灣共和國，是尋求台灣人民真正幸福要做的努力。

王興煥說，即便台灣不願意戰，大陸對台統一的野心，終須使得台灣面對戰爭一途，這是烏俄戰爭近在咫尺的警示，台灣必須要備戰，必須宣揚自己具備真正獨立的主權，台灣人才能持續活在民主制度的懷抱之中。

王興煥表示，因為必須延續蔡英文總統的路線，賴清德被迫暫時卸下務實的台獨工作者的身分，台灣的國會政黨光譜，不能沒有務實台獨的聲音，未來就讓台灣基進承擔，台灣基進將替賴清德扛起務實台獨工作的責任，親中政黨對台灣民主政治的侵害，讓雙本土政黨引擎對抗，台灣才能走向真正的民主自由。

商品推薦