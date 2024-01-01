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被問九二共識 蔡總統：反對附和中國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統蔡英文1日發表元旦談話，並接受媒體提問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
總統蔡英文1日發表元旦談話，並接受媒體提問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「在台灣逐漸走出國際能見度下，兩岸論述不應該附和中國定義的『九二共識』！」總統蔡英文1日舉行元旦談話，並接受媒體訪問。被問到對兩岸關係的看法，蔡總統直言，九二共識的意義已經改變，遭到中國主導，變成「一國兩制」，若持續附和，代價會相當沉重。

被問到8年來的談話心境轉折，蔡總統笑說，8年任期將至心情多了點輕鬆，但更多的是感謝，而剩下的任期還有很多事要做，但最主要的是在選舉後確保各政黨能放下歧異、一同團結。

兩岸互動需符合民主

由於中國國家主席習近平31日發表新年講話指出「兩岸統一是歷史必然」，蔡總統則回應說，兩岸關係何去何從，需要符合民主的原則，並由台灣人的共同意志來做決定。她說，蔡總統路線不只是她走出來的，而是團隊一起努力，維持「沉著穩健、令人信賴與走向世界」的想法。

2日將會是習近平發表《告台灣同胞書5周年》，被問到國內還是有人支持「九二共識」，蔡總統坦言，這幾年來雖無法改變所有人對兩岸關係的看法，讓也讓台灣人民對世界有更多了解，還有兩岸關係有更深的體認。她說，九二共識自2000年被發明後，詮釋也在改變，但現在是由中國在推動。

九二共識 三位一體

「『九二共識』、『一個中國』與『一國兩制』已經是三位一體！」蔡總統指出，兩岸溝通雖然重要，但若持續附和中國定義的九二共識，用主權來犧牲交換，這樣的代價未免也太沉重。

由於副手賴清德近日在辯論會直言「中華民國是災難」引發熱議，蔡總統被問及相關問題時緩頰說，擔任總統的人本來就要以《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》處理兩岸關係，「這8年來我與賴清德都是以這樣的原則處理兩岸關係，」蔡總統說。

蔡總統說，九二共識與《中華民國憲法》處理兩岸關係是兩回事，與中國定義的九二共識有連結，才是對兩岸關係的風險。她也再度重申對賴清德相當有信心。

由於ECFA的關稅優惠即日起中止，媒體詢問這是否為中國介選？蔡英文強調，在政府努力下，已經擺脫過去「先中國、後世界」的互動模式，經貿往來不可變成政治工具，中國因政治因素對立陶宛、澳洲都有發動懲罰措施，已經在我國的預判中，我國對ECFA的依賴度早已不高，政府也會協助廠商移轉市場。

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