元旦升超巨大國旗 張麗善：在中華民國憲法基礎下保護國家

雲林縣政府今在虎尾舉辦2024年元旦升旗典禮，縣長張麗善許下打造下一世代高科技產業園區、爭取台積電落腳的新希望，並要民眾凝聚力量，在中華民國的憲法基礎下保護國家。

雲林縣政府今與虎尾鎮公所在虎尾圖書館舉辦升旗典禮，吸引近千名民眾參加，並贈送白蘿蔔，意味新的一年「好彩頭」之意，現場由立仁國小合唱團及管樂團領唱國歌、國旗歌，緩緩升起寬9公尺、高6公尺的巨大國旗。

張麗善表示，看到旗海飄揚，體認到中華民國的重要，在中華民國的憲法體制下，應該要保護國民生命財產跟言論的自由，這是中華民國憲法應該保障人民應有的權利和義務，大家要凝聚力量，共同在中華民國的憲法基礎之下好好來保護國家，她看到很多的軍事戰爭怵目驚心，所以希望有一個安心、安定、安全的生活，也能夠迎向世界和平。

她除宣傳雲林「萬寶龍」催生計畫，生育津貼加碼前3胎每胎給3萬元、第4胎起每胎給10萬元，另2024、2025年生產婦女坐月子補助3萬元及3大包尿布，並許下新希望要在雲林打造下一世代高科技產業園區，爭取台積電設廠。

張麗善不忘幫國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康及立委候選人丁學忠、邱良閱拉票，她表示，這次選舉關係到國家要走向哪一個方向，要非常謹慎，到底誰真正認同中華民國，誰要讓中華民國的國旗在世界立足飄揚，大家內心都可以判斷，她認為唯有侯友宜、趙少康可以帶給大家安心、安全、安定的生活。 雲林縣政府今在虎尾舉辦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影 雲林縣政府今在虎尾舉辦升旗典禮，縣長張麗善（中）許下打造下一世代高科技產業園區、爭取台積電落腳的新希望。記者陳雅玲／攝影 雲林縣政府今在虎尾舉辦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影 雲林縣政府今在虎尾舉辦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影

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