蔡英文：中華民國憲法不是風險 跟九二共識連結是風險
蔡英文總統今天說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。
民進黨總統候選人賴清德最近提出中華民國憲法是災難的說法，蔡總統上午在元旦升旗典禮後，表達了她的看法，她說，她擔任中華民國總統，依照憲法、兩岸人民關係條例及其他法規，處理兩岸事務，這本來就是總統應該做的事情，他跟賴清德立場一樣，這八年來她也是這樣做。
蔡總統表示，九二共識是國民黨主張用來跟中國大陸協商互動的政治基礎，和中華民國憲法是兩回事，九二共識對國家主權的風險是有的，把九二共識跟憲法混為一談，會使得中華民國憲法淪為九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方。中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。
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