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蔡總統2024新年談話 媒體二度提問賴清德

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
蔡英文總統今天在總統府發表2024新年談話，也是蔡英文任內最後一次新年談話。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天在總統府發表2024新年談話，也是蔡英文任內最後一次新年談話。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天在副總統賴清德、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話，蔡英文說，這8年的關鍵字是世界，而「如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」；台灣跟以往更不一樣，不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。

蔡總統也表示，「我們信守承諾維持現狀，也展現決心強化國防」，並全面啟動國防改革，這個改革是現在進行式，但台灣不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會信任，也讓台灣自信堅定的面向世界，也能自信沉穩面對中國。

另外，由於距離總統選舉投票日只剩12天，面對現場媒體二度想提問一起出席的副總統賴清德，蔡英文總統笑著說，「這是我的記者會，要請賴副總統另外開記者會說明」。

蔡英文總統（中）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍（右）陪同下發表2024新年談話，蔡英文說，這8年的關鍵字是世界，而「如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」；台灣跟以往更不一樣，不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（中）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍（右）陪同下發表2024新年談話，蔡英文說，這8年的關鍵字是世界，而「如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」；台灣跟以往更不一樣，不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話，由於距離總統選舉投票日只剩12天，面對現場媒體二度想提問一起出席的副總統賴清德，蔡英文總統笑著說，「這是我的記者會，要請賴副總統另外開記者會說明」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話，由於距離總統選舉投票日只剩12天，面對現場媒體二度想提問一起出席的副總統賴清德，蔡英文總統笑著說，「這是我的記者會，要請賴副總統另外開記者會說明」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話，由於距離總統選舉投票日只剩12天，面對現場媒體二度想提問一起出席的副總統賴清德，蔡英文總統笑著說，「這是我的記者會，要請賴副總統另外開記者會說明」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話，由於距離總統選舉投票日只剩12天，面對現場媒體二度想提問一起出席的副總統賴清德，蔡英文總統笑著說，「這是我的記者會，要請賴副總統另外開記者會說明」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）今天在副總統賴清德（左）、秘書長林佳龍陪同下發表2024新年談話。記者胡經周／攝影

蔡英文 記者會 賴清德

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