被指辯論會打瞌睡 朱立倫：我眼睛小 民進黨老招都猜到

對於出席總統大選電視辯論會是否打瞌睡，國民黨主席朱立倫說，從上面照下來角度，每個人都在打瞌睡，尤其他眼睛小的人，根本看不見，民進黨這些老招都猜得到。

外傳大陸台企聯常務副會長在台企聯內部群組發文，要求台商小額捐款給國民黨。朱立倫表示，這真的是胡說八道，司法介選，綠媒介選，謠言介選，無所不用其極。民進黨緊張瘋狂到無所不用其極，每天搞任何手段放假消息，製造假新聞。連參加辯論會，他事前就說，坐第一排保證說他們打瞌睡，當天原本還準備把年輕人調到第一排，因為等下一定被綠媒說他們打瞌睡，這都猜得到。

民眾黨總統候選人柯文哲說中國大陸幫國民黨做假民調，朱立倫說，這種無聊的事不值得多講，所有媒體做的民調難道也是大陸介選嗎？都是專業媒體在做的，每個都是重要參考，用這樣的指控沒意義，無聊。

朱立倫說，民進黨總統候選人賴清德心裡就是台獨萬歲，消滅中華民國，不認同中華民國，相信他一生職志就是毀掉中華民國，改為台灣共和國。就請賴明白說出來，怎麼會有中華民國領導者之一，說中華民國是神話、災難，再說口誤，毀掉、消滅中華民國不是你賴清德一生職志嗎？

對於大陸國家主席習近平新年談話提到祖國統一是歷史必然。朱立倫表示，這是中共領導人的談話很正常；國民黨的信念是永遠堅守中華民國，捍衛民主自由，民主自由是普世價值，最後一定能實踐在全世界。

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