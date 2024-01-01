馬英九現身桃園升旗典禮 30米大國旗超壯觀
迎接2024年到來，桃園市政府今天在府前廣場舉辦元旦升旗典禮，現場吸引超過5000人參與熱鬧非凡，今年市府更首度規畫巨幅國旗展旗，讓現場民眾感受磅礡氣氛。
市府升旗典禮由金曲歌王殷正洋、國旗 達人張老旺、及建德國小合唱團老中青三代一同領唱國歌，同時邀請中華民國陸軍專科學校戰鼓隊、開南大學及新興高中學生合力展開20X30公尺的巨幅國旗。
前總統馬英九今天特別至桃園市政府參加升旗，一到現場便吸引大批鄉親和學生搶拍合照，人氣不墜。馬致詞時也盛讚張善政做了代理教師全聘期、婦幼局等全國首創政策，施政一年民調居高不下。
升旗後，現場還有有氧天王潘若迪帶領張善政、馬英九等人跳上活力健康操，逗趣畫面讓民眾哈哈大笑。
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