朱立倫：搞台獨、破壞中華民國絕非蔣經國路線

國民黨黨主席朱立倫今天表示，大家共同願望是2024政黨輪替，重返執政，現在是關鍵時刻，不是只為一人或一黨，是為了國家與全民，國民黨一定要拚戰到底，他們有信心與決心，侯康配一定獲得全民肯定。

國民黨上午舉行元旦升旗典禮，朱立倫說，升旗典禮後，他和國民黨總統候選人侯友宜前往頭寮，向蔣經國表達最高敬意。蔣經國一生為國為民，他最重要的精神是勤政、清廉、愛民，相信侯友宜一定秉持蔣經國精神，永遠跟人民站在一起，永遠秉持勤政清廉愛民的精神，讓中華民國與台灣更好。

朱立倫表示，在蔣經國精神帶領下，國民黨一定持續改革，讓民眾更有信心，唯有讓民眾看見嶄新的國民黨，年輕化的國民黨、真正跟所有民眾站在一起，讓台灣民眾有信心的國民黨，未來才會更有希望。希望未來在侯友宜帶領下，大家能在總統府升旗。

朱立倫說，蔣經國曾是國民黨主席，也曾是中華民國總統，他的精神就是國民黨的精神，他的主張是國民黨的主張。國民黨一直堅守經國路線，任何認同者他們都贊成，但搞台獨、破壞中華民國的，絕對不是經國路線，如果把中華民國當災難、神話，相信蔣經國不會接受這樣的人領導中華民國。

朱立倫表示，國民黨從頭到尾，堅定捍衛中華民國，堅守三民主義路線，堅守民主自由，也是蔣經國主要立場。反對台獨，反對一國兩制，反對專制獨裁，這是國民黨長期路線，也是蔣經國的堅持。

台北市長蔣萬安表示，升旗是表達對中華民國與國旗的最高敬意，也要謝謝黨員過去在國民黨最艱困的時候，始終陪伴，成為他們最堅實的後盾，大家一定要全力以赴，集中選票，支持3號侯友宜。

蔣萬安說，過去這段期間，他到各地輔選，看到基層民眾對於政黨輪替的渴望、對未來改變充滿期待，他相信最後一定可以贏得勝選。只要大家團結一致，相信會迎來正義，迎來繁榮，迎來務實，迎來和平，迎來藍天。

蔣萬安指出，改變正在開始，1月13日侯友宜當選總統，將帶領大家走上正途，撥亂反正，他在台北市會持續努力聆聽市民心聲，以市民需求為優先，推動更好的政策，打造台北為未來之都、安全之都與運動之都，希望大家支持國民黨提名的立委候選人，讓國民黨在立法院可以過半，政黨票支持9號國民黨。

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