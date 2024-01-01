蔡英文任內最後一次元旦升旗 與蔣萬安同場唱國歌

總統、立委選舉進入倒數計時，中彰投的軌道建設成藍綠攻防焦點。從捷運藍線、綠線延伸線到台鐵山海環線，藍營執政縣市「算總帳」，行政院院長陳建仁到台中會勘，強調「沒有卡建設」。不過，同樣陷入爭議的國家漫畫博物館，2023年4月文化部拍板落腳台中，8個月後已策展開幕，贏得好評。 軌道建設與國漫館，主管機關不同、預算規模不同，專業屬性也不同。選前拚建設的政治學分眉角多，掌握執政資源的部會首長開建設支票若分顏色，選舉一到必然被拿出來檢視。...

2024-01-01 08:00