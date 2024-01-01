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蔡英文任內最後一次元旦升旗 與蔣萬安同場唱國歌
中華民國113年總統府前升旗典禮稍早落幕，蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安同台唱國歌，隨後8時30分，蔡總統將在總統府發表新年談話。
今年典禮主題為「眾志成城、台灣向前」，蔡總統與賴清德抵達後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，並在歷屆十大傑出青年代表的領唱下，與現場民眾齊唱國歌。國旗隨後也在國旗歌演奏聲中緩緩升起。
升旗典禮結束後，蔡總統與賴清德步上舞台，向參與典禮人員揮手致意；期盼新的一年，各世代彼此尊重包容、堅毅向前，共同迎向活力且永續的台灣。
除蔣萬安，包括行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長林佳龍以及主辦單位國際青年商會中華民國總會2023總會長林鼎鈞、2024總會長張建焜也都參與該活動。
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