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總統府元旦升旗 總統、副總統率官員出席

攝影中心／ 記者胡經周黃義書／台北即時報導
總統前廣場上午舉行的「113年元旦總統府升旗典禮」，這群年輕朋友，參加101跨年煙火後，從台北市政府走路前來參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統前廣場上午舉行的「113年元旦總統府升旗典禮」，這群年輕朋友，參加101跨年煙火後，從台北市政府走路前來參加升旗典禮。記者黃義書／攝影

總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統也率副總統賴清德、行政院長陳建仁等五院院長、各部會官員出席。今年國歌領唱團以「世代傳承」作為呼應，成員從8歲的小小青商，到青商70歲等，蔡英文總統、副總統賴清德也一起開口唱國歌，只是總統選舉行程滿檔的賴清德神情似乎略顯疲憊。

不少民眾也起了大早天未亮，前來總統府前參加升旗典禮。其中更有從101跨年煙火後，從台北市政府走路前來；有出社會多年相約迎接新年的老同學，有「5、6年級」組成的踏青團前來「踏青」、還有前來為參與表演活動學姊們加油的北一女同學們，以及親友相約前來高舉手機自拍的好朋友們，一同揮舞著國旗，展現了清心、活力，來迎接新的一年開始。

總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，參加民眾開心地揮舞手中國旗。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，參加民眾開心地揮舞手中國旗。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）出席，並向廣場民眾揮手。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）出席，並向廣場民眾揮手。記者胡經周／攝影
總統前廣場上午舉行的「113年元旦總統府升旗典禮」，不少民眾也起了大早天未亮，前來總統府前參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統前廣場上午舉行的「113年元旦總統府升旗典禮」，不少民眾也起了大早天未亮，前來總統府前參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（右四）也率副總統賴清德（右三）、行政院長陳建仁（右二）、立法院長游錫堃（右一）等五院院長、各部會官員出席，升旗敬禮時只有游錫堃行軍禮，左一為台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（右四）也率副總統賴清德（右三）、行政院長陳建仁（右二）、立法院長游錫堃（右一）等五院院長、各部會官員出席，升旗敬禮時只有游錫堃行軍禮，左一為台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）、行政院長陳建仁等五院院長、各部會官員出席。記者胡經周／攝影
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）、行政院長陳建仁等五院院長、各部會官員出席。記者胡經周／攝影

蔡英文 總統府 賴清德

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