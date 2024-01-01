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總統府元旦升旗 總統、副總統率官員出席
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統也率副總統賴清德、行政院長陳建仁等五院院長、各部會官員出席。今年國歌領唱團以「世代傳承」作為呼應，成員從8歲的小小青商，到青商70歲等，蔡英文總統、副總統賴清德也一起開口唱國歌，只是總統選舉行程滿檔的賴清德神情似乎略顯疲憊。
不少民眾也起了大早天未亮，前來總統府前參加升旗典禮。其中更有從101跨年煙火後，從台北市政府走路前來；有出社會多年相約迎接新年的老同學，有「5、6年級」組成的踏青團前來「踏青」、還有前來為參與表演活動學姊們加油的北一女同學們，以及親友相約前來高舉手機自拍的好朋友們，一同揮舞著國旗，展現了清心、活力，來迎接新的一年開始。
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