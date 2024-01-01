【專家之眼】民眾必須知道總統候選人不是撒謊的無賴

總統候選人、現任副總統賴清德的萬里故居風波，引起各界廣泛的討論。雖然諸多爭點有待釐清，但不爭的事實是，地上供住宅使用的建物，未依法申報稅籍，明確逃漏房屋稅。一般人非租稅專業，因無心過失或一時便宜行事，而涉及稅務違章，並非以詐術或不正當方法逃漏稅捐，不過是補稅受罰，若一再矯飾辯解、混淆視聽，恐將後悔莫及，尤其是政治人物。

1973年11月17日，在佛羅里達州的迪士尼世界所舉辦的全美「新聞編輯協會」年會記者會上，當時已深陷水門案醜聞、被形容為神色略帶「緊張」的美國第37位總統理查•尼克森，在回應記者問及在第一任總統期間，以捐贈管道，規避個人所得稅的流言時，面對在場400多位高階媒體工作者以及即時轉播的電視鏡頭，鏗鏘有力、豪氣地說道：

「…因為民眾必須知道，自己的總統是否是個無賴？我不是個無賴！我擁有的一切，都是應得的。」

尼克森的回答，不僅讓現場記者們全部目瞪口呆，電視機前的美國視聽大眾，也一定都懷疑耳朵究竟聽到了什麼。

話纔說完不到一年，1974年8月9日早晨，在即將因水門案遭國會彈劾的前夕，尼克森與夫人緩緩走出白宮接待貴賓使用的南門，在草坪搭上總統專用直升機，從此一去不返，成為美國歷史上唯一一位主動請辭的總統。「我不是個無賴！」這句話，何其地諷刺，成為尼克森終其餘生，怎麼也揮之不去的夢魘。

在迪士尼世界的記者會後，尼克森公布了自1969年擔任總統開始、至1972年間，每年的所得稅申報資料；美國國稅局也對尼克森的申報情形進行查核，開單補稅外並加計利息。尼克森公布總統任期內所得稅申報資料的作法，意外地開啟了一個美國政治上的「慣例」。

繼任尼克森的福特總統於1976年競選時，自行公布其所得稅申報的「摘要」（所得總額、所得淨額、主要扣除項目與金額，以及所繳納稅額等），後續則從卡特總統（第39位）到歐巴馬總統（第44位）更是自願公布了總統在任期間，每年「完整」的所得稅申報資料。

更早一點，在1967年11月，與尼克森角逐1968年共和黨總統候選人提名的密西根州州長喬治•羅姆尼，一口氣公布了過往12年（1955至1966年）個人所得稅申報資料，雖然羅姆尼最後敗給了尼克森，但創下了總統參選人於競選期間，主動揭露報稅情形的傳統。

40多年來，這項美國總統參選人與在位總統公布報稅資料的政治慣例與傳統，被行事與決策風格迥異的川普打破；在選前與2017至2020年主掌白宮期間，川普以各種理由拖延公布所得稅申報資料。

民主黨在2019年奪回眾院控制權後，開始向美國財政部索取川普稅務資料，川普則是使出漫長的訴訟策略，不斷地抵抗；直到美國最高法院在2022年11月22日確定駁回川普拒絕提交所得稅申報資料的上訴，事態急轉直下。11月30日，美國國稅局將川普於2013至2018共6個年度的所得稅申報資料，提交眾議院歲入委員會；12月20日委員會決議公布川普所得稅申報資料。

12月30日，川普所得稅申報資料總算正式攤在陽光下，證實了長久以來，川普善於利用虧損以及踩在紅線邊緣，透過各種租稅規畫伎倆，僅繳納了極少、甚至沒有繳稅的不堪情事。

現任總統拜登，則延續了總統參選人與在位總統公布報稅資料的政治典範。根據白宮新聞稿，2023年4月18日，美國所得稅結算申報的死線，拜登公布與夫人2022年度所得稅申報稅表。

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