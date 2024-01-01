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專家觀選／兩岸要交流 須回到九二共識

聯合報／ 口述／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、整理／記者程嘉文

兩岸要回到交流，還是必須回到九二共識，如果不承認九二共識，不管未來誰當選總統，結果都是一樣。

至於九二共識的定義是什麼，彼此可以各自解釋。我方沒必要跟著大陸的解釋走，對方也不會真正介意各說各話。因為它本來就是兩岸當年為了解決「一個中國」爭議而發明，彼此心照不宣的東西。中共前領導人胡錦濤也曾說過，用各自定義去解釋九二共識。如果台灣放棄自身解釋，把中共的定位拿來當標準答案，反而等於自廢武功。

蔡英文總統兩次就職演說，都提到依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸問題。這兩部法律的架構，就如駐日代表謝長廷說過，現行體制是「一中憲法」。蔡總統首次就職演說後，第一時間曾有不少對岸學者表示肯定，雖然最後大陸官方仍說是「未完的答卷」，沒有接這個球，但對方不會忘記，蔡政府曾經試圖表達過善意與妥協。

美國今年十一月也要大選，自然不希望台海出現意料外狀況。葛來儀、白潔曦、柯慶生等學者發表文章，呼籲賴清德重新審視凍結台獨黨綱的主張，就是希望台灣不要搞事情。反之，如果否定中華民國憲法，就和否定中華民國沒兩樣，也是把國內、兩岸的最大公約數去掉。對大陸方面看來，就是赤裸裸台獨，連「借殼」都丟掉了，兩岸就從人民內部矛盾，上升到敵我矛盾，武統的聲音會更甚囂塵上，兩岸等於沒有和平。這未必代表戰爭立刻會爆發，但在華府與北京共同風險控管的架構下，其實增加了中共叫牌籌碼，讓美方平添頭痛。（淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山口述、記者程嘉文整理）

九二共識 中共 2024選舉 選情評論 台獨

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