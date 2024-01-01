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蔡侯今元旦升旗 柯迎曙光
今天是二○二四年元旦，也是蔡英文總統任內最後一次元旦，清晨六時廿一分將與副總統賴清德一起參加府前升旗典禮，並於稍晚在總統府發表元旦談話，隨後到總統府敞廳發送春聯及紅包袋給民眾。
國民黨今上午七時將在中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫等將出席。
民眾黨總統候選人柯文哲前往台東迎接二○二四年第一道曙光，今天清晨五時卅分在台東加路蘭發表元旦願景宣言。
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