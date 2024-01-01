聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡侯今元旦升旗 柯迎曙光

聯合報／ 記者丘采薇鄭媁林銘翰／台北報導

今天是二○二四年元旦，也是蔡英文總統任內最後一次元旦，清晨六時廿一分將與副總統賴清德一起參加府前升旗典禮，並於稍晚在總統府發表元旦談話，隨後到總統府敞廳發送春聯及紅包袋給民眾。

國民黨今上午七時將在中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫等將出席。

民眾黨總統候選人柯文哲前往台東迎接二○二四年第一道曙光，今天清晨五時卅分在台東加路蘭發表元旦願景宣言。

元旦升旗 台東 總統府

延伸閱讀

柯文哲酸賴清德「裝可愛」 高端疫苗及卡管等案未表態

影／南投清境跨年、合歡山迎曙光 今入夜恐塞車

聆賞管樂、瘋跨年、升旗健走 元旦連假來嘉義市旅遊從早玩到晚

不缺席總統府升旗 蔣萬安：身上會有滿滿中華民國意象

相關新聞

府：四個堅持立場 蔡賴一致

民進黨總統候選人賴清德前天在電視辯論會上回應台獨議題，指「台灣主權獨立屬於二三○○萬人所有，中華民國跟中華人民共和國互不...

蔡侯今元旦升旗 柯迎曙光

今天是二○二四年元旦，也是蔡英文總統任內最後一次元旦，清晨六時廿一分將與副總統賴清德一起參加府前升旗典禮，並於稍晚在總統...

蔡總統明發表2024新年談話 任內最後一次受矚目

明天是2024年元旦，蔡英文總統將在府內發表新年談話，由於這是她任內最後一次新年談話，料受各界矚目。

新北槍擊案連發 監察院促警政署教育部防少年偏差行為

監察院指出，今年4月新北市連續發生多起槍擊案，震驚社會，遭移送的少年多達5人、其中3人更是持槍射擊者，監察院要求警政署及...

任內最後一次元旦 蔡英文明早總統府發春聯

明天是2024年元旦，蔡英文總統今天在臉書表示，新的一年即將到來，總統府以「萬物興龍」為主題，製作新年春聯和紅包，祝福大...

施明德傳用葉克膜 北榮院長曝最新病情：團隊全力醫治

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房搶救，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日於臉書表示，施明德正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。