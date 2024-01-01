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府：四個堅持立場 蔡賴一致

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰／台北報導

民進黨總統候選人賴清德前天在電視辯論會上回應台獨議題，指「台灣主權獨立屬於二三○○萬人所有，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨定義；守護台灣、發展經濟、照顧人民，就是他務實工作者所做的努力」。但外界質疑，賴的說法是否台獨新定義？總統府發言人林聿禪表示，政府的立場就是堅守「四個堅持」，這一點蔡英文總統與賴清德的立場一致。

另外，對於民眾黨總統候選人柯文哲稱賴清德提到「兩岸互不隸屬就是台獨」，柯說蔡總統應該「氣到快要吃普拿疼」，林聿禪說，蔡總統最近身體健康良好，沒有吃普拿疼。

民進黨人士則說，賴清德早在二○二二年出訪帛琉時，就將台獨說法與「四個堅持」連結，當時賴指出，台獨就是「台灣不是中國的一部分」，賴當時也說，蔡總統在二○二一年國慶提出「四個堅持」後，國內朝野不同政黨，基本上沒有不同的聲音，這就足以證明蔡總統的努力，「中華民國是我國的國名，中華民國台灣也是對我國的稱呼，國際社會也可以稱呼為中華民國台灣。」

賴清德當時也說，所謂「務實的台獨工作者」，必須要先去了解「台獨」的現代意義，因為「台獨」或「台灣獨立」，早在日治時期就有了。

台獨 中華民國台灣 賴清德

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