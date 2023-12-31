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跨年夜拉抬謝佩芬 賴清德：國民黨回來會產生三大問題

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德今晚前往「賴清德、謝佩芬『除舊佈新！翻轉北松山、中山！』跨年暖場晚會」 ，與鄉親共度2023年的最後一夜。賴清德競選總部提供
民進黨總統候選人賴清德今晚前往「賴清德、謝佩芬『除舊佈新！翻轉北松山、中山！』跨年暖場晚會」 ，與鄉親共度2023年的最後一夜。賴清德競選總部提供

民進黨總統候選人賴清德今晚前往「賴清德、謝佩芬『除舊佈新！翻轉北松山、中山！』跨年暖場晚會」 ，與鄉親共度2023年的最後一夜。賴清德大力推薦謝佩芬，他也說，若國民黨回來會產生的三大問題，包括國民黨回來服務貿易就會重啟，國民黨、民眾黨兩黨候選人都說要推服貿，中國人來台灣就業會對各行各業產生衝擊，影響社會安定。

選戰倒數衝刺，賴清德力拚國會過半，每天行程滿檔。今天先到桃園、新店、板橋跑了一輪，晚上再回到北市民生公園，現場包括全國競總總督導卓榮泰、國政召集人鄭麗君、立委候選人謝佩芬、台北市議員陳怡君、洪健益、張文潔、顏若芳、台北市黨部主委張茂楠、人氣KOL盾牌牙醫史書華與多位地方黨公職皆到場相挺。賴清德抵達時受到全場鄉親熱烈歡迎，謝佩芬更帶領支持者演唱競選歌曲「賴桑」，眾人高喊「2024、團結一致」、「美德贏台灣、台灣贏得美」。

賴清德致詞時表示，三組候選人中，他是唯一有提出國政藍圖的人，他提出「國家希望工程」，期望創造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。這幾年，在蔡英文總統領導之下的踏實外交、國防自主、民主自由，讓國際社會支持台灣。經濟上，全世界都希望和台灣加強經貿關係，我們和美國簽署「台美21世紀貿易倡議」、和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，台灣走在對的路上。

賴清德也提到，若國民黨回來會產生的三大問題，首先，國民黨回來服務貿易就會重啟，國民黨、民眾黨兩黨候選人都說要推服貿，中國人來台灣就業會對各行各業產生衝擊，影響社會安定；第二，國民黨回來黑金就回來了，國民黨從以前到現在，黑金體質從來沒改變；第三，守護台灣的國防力量將受到威脅，軍事採購將遇到阻礙，除了過去國民黨就在國會擋了69次國防預算，國民黨也公開講過，台灣國防強就是在挑釁中國。他強調，「台灣不能沒有力量，我們和民主陣營站在一起，台灣才會安全。」

賴清德表示，謝佩芬做過外交工作，有一定的經驗，台灣要栽培外交好人才。蕭美琴做副總統後，也要栽培接棒的謝佩芬，謝佩芬就是第二個蕭美琴。賴清德接續表示，政黨票拜託各位全力支持民進黨，他提出「民主大聯盟」，找跨黨派、跨時代、跨領域的人才。民進黨不分區第一名林月琴是靖娟基金會執行長，長期推動台灣交通安全、兒少權益，期望在立法院發揮交通專業，目標2030年道路安全死亡人數降低30%。

此外，賴清德說，台灣不只有中國武力威脅，還有假訊息、認知作戰，這會影響人民對國家、社會不信任。因此，他邀請沈伯洋擔任民進黨不分區第二名，協助對抗假消息，以及認知作戰工作，讓台灣更安全、社會更安定。不分區名單政治組第一名游錫堃是1986年圓山創黨的會議主席，一定要給他支持。不分區第14名王義川是好人才，請大家一起搶救王義川。賴清德最後表示，1月13日請大家一定要回來投票，拉票、催票、固票，支持2號賴清德與蕭美琴、3號謝佩芬、政黨票6號民主進步黨。

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