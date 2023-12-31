賴清德競辦續批侯友宜新莊土地 新北反嗆：連TOD範圍都搞不清

選戰倒數，民進黨總統候選人賴清德競總持續批評國民黨總統候選人侯友宜新莊土地一事，認為放寬容積率而沒有利益迴避。新北城鄉局批評，容積率提高政策必須採用都市更新方式才能適用，復興段253、254地號土地無都市更新條件的適用，也不在TOD擴大適用範圍內，賴競辦不能為了選舉胡亂爆料。

賴競總發言人戴瑋姍等人今開「戳破包租侯三大謊言」記者會，再質疑侯友宜在新北副市長、市長任內一邊買地、一邊放寬都更容積獎勵，並解編附近公有用地為自家土地增值，這對侯自己是大利多，已觸犯公務人員利益迴避法，應該說清楚、講明白。

城鄉局回應「這是再次烏龍爆料」，有關容積率提高一事，已多次重申，必須採用都市更新方式才能適用，檢視新莊區復興段253、254地號土地，基地無都市更新條件的適用，何來容積調整？又依市府2021年11月4日修正實施「變更新北市捷運及鐵路場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點書」，戴瑋姍所指新莊土地鄰近捷運新莊站，但該區域非位於整體開發地區，因此也不在TOD擴大400公尺之適用範圍內。計畫法定書圖示非常清楚，戴不只數字弄錯、範圍也不對，不應再混淆視聽。

城鄉局提到，新北配合中央公共設施保留地解編，高中一、高中二用地將透過公辦重劃機制，未來地主除領回住宅區土地外，也可提供地方所需的公設用地。其中，文高二用地位於新莊中華路、新莊運動公園東側，面積2.42公頃，現況為中美、美秀市場、停車場及幼兒園等鐵皮臨時建物。考量地區仍有市場採買需求，解編後將劃設住宅區、道路，及規劃0.56公頃的市場用地，未來由市場處打造現代化零售市場，對整體都市發展有極大助益，也符合地區民眾及公保地地主期待。遺憾的是，已經法院認證的「假消息散播者」戴瑋姍為了選舉，不好好做功課，胡亂爆料，這樣真的可以贏得民心嗎？

城鄉局表示，中央在訂定都更法令，及推動公共設施用地解編政策，目的就是希望透過大面積整合用以促進都市土地再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境。因此，任何民眾願意整合，並符合相關規定，市府皆樂觀看待，外界勿妄加揣測、含沙射影。

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