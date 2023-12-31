任內最後一次元旦 蔡英文明早總統府發春聯
明天是2024年元旦，蔡英文總統今天在臉書表示，新的一年即將到來，總統府以「萬物興龍」為主題，製作新年春聯和紅包，祝福大家在新的一年，萬事亨通，興盛繁榮。
蔡總統說，明天元旦是她任內最後一次主持升旗典禮，將會從4時30分起開放民眾進場，升旗典禮預計會在6時27分舉行，歡迎大家共同參與。
蔡總統表示，上午9時到下午4時，總統府開放參觀，他會和副總統賴清德，在總統府敞廳發放春聯及紅包袋，向大家祝賀新年快樂。元旦當天沒辦法來的朋友，也可以拿到春聯和紅包袋，元旦至2月7日，每周一至周五9時至11時30分，元旦假日大開放參觀，上午9時至下午4時在敞廳發送，2月3日假日大開放參觀，上午8時至下午4時敞廳發送，各地鄉親朋友，可以就近到行政院中部、南部、雲嘉南區、東部及金馬聯合服務中心洽取，至於福袋將於春節訪視行程中發送。
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